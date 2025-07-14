Рятувальники Миколаївщини за добу загасили майже 40 пожеж: знову горіли поля

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби, 13 липня та в ніч на 14 липня, у Миколаївській області сталося 39 пожеж. Дві з них виникли через атаки дронів — у Миколаєві загорілися склади із продуктами, а в Куцурубській громаді вогонь охопив пшеничне поле та житлову ділянку.

В результаті знищено 1,5 гектара пшениці, дві господарчі споруди та один гектар сухої трави. Рятувальникам вдалося зберегти ще 8 гектарів зернових, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Найбільше займання — 28 випадків — сталося на відкритих територіях, де горів сухостій. Також палали ячмінь, стерня, сміття та приватні ділянки.

Між селами Вавилове та Центральне у Шевченківській громаді згоріло 13 гектарів поля. Ще 9 гектарів ячменю вдалося врятувати.

Загальна площа пожеж склала понад 47 гектарів. Рятувальники разом із місцевими пожежними командами не допустили знищення 14 житлових будинків, 5 дач, двох господарчих споруд та гаража.

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.