У Харкові затримали 17-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві свого однолітка

У Харкові правоохоронці 17-річному хлопцю повідомили про підозру у вбивстві підлітка. Фото: Нацполіція

У Харкові правоохоронці підозрюють 17-річного хлопця вбивстві його ровесника. Тіло зниклого підлітка виявили в каналізаційному колекторі.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Зазначається, що 13 липня до поліції звернувся харків’янин із заявою про зникнення свого 17-річного сина, який напередодні пішов з дому і не повернувся. Співробітники поліції встановили коло спілкування зниклого та виявили свідка події — 13-річну дівчину.

За її словами, вона стала очевидицею того, як знайомий, також 17-річний хлопець, убив зниклого підлітка, після чого розчленував тіло, щоб приховати сліди злочину. Як повідомила дівчина, між хлопцями виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

«Під час обстеження території Індустріального району Харкова правоохоронці виявили тіло загиблого в каналізаційному колекторі. Частини тіла були закопані неподалік. Також поліцейські знайшли одяг хлопця у сміттєвому баку, а в підвалі одного з будинків — пакет із сокирою, пилкою та саперною лопаткою», — йдеться у повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження слідчі змінили правову кваліфікацію на частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд в Одесі розгляне справу про смерть однорічного хлопчика, тіло якого знайшли у морозильній камері. Обвинувачення висунули матері дитини та її співмешканцю.