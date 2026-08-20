У Миколаївському районі затримали військового за підозрою у вбивстві співслужбовця
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Миколаївському районі поліція затримала 40-річного військовослужбовця за підозрою у вбивстві співслужбовця. Подiя сталася вночі 19 серпня в Очакові під час спiльного несення служби, коли між 40-річним та 52-річним чоловіками виник конфлікт.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
За даними слідства, підозрюваний здійснив чергу пострілів із ручного кулемета Калашникова у свого колегу, який від отриманих поранень загинув на місці.
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Правоохоронці з'ясували, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки. З місця події вилучено зброю та гільзи для проведення експертиз.
Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає до 15 років позбавлення волі, та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває під керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Нагадаємо, у травні 2024 року миколаївські правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві — за даними слідства, він під час сварки наніс ножові поранення двом чоловікам.
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