 У Миколаївському районі затримали військового за підозрою у вбивстві співслужбовця

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Головна Новини Інциденти 22:02, 20 серпня, 2026

У Миколаївському районі затримали військового за підозрою у вбивстві співслужбовця

У Миколаївському районі затримали військового за вбивство колеги. Фото нацполіціяУ Миколаївському районі затримали військового за вбивство колеги. Фото нацполіція

У Миколаївському районі поліція затримала 40-річного військовослужбовця за підозрою у вбивстві співслужбовця. Подiя сталася вночі 19 серпня в Очакові під час спiльного несення служби, коли між 40-річним та 52-річним чоловіками виник конфлікт.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За даними слідства, підозрюваний здійснив чергу пострілів із ручного кулемета Калашникова у свого колегу, який від отриманих поранень загинув на місці.

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Правоохоронці з'ясували, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки. З місця події вилучено зброю та гільзи для проведення експертиз.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає до 15 років позбавлення волі, та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, у травні 2024 року миколаївські правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві — за даними слідства, він під час сварки наніс ножові поранення двом чоловікам.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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