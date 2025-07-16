На пляжі у Коблевому вибухнула міна: причиною могла бути дика тварина

На узбережжі в Коблевому вибухнула міна. Фото: Reuters

Вранці 16 липня на узбережжі Коблевого вибухнула міна. За попередніми даними, вибух могла спричинити дика тварина.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Спершу повідомлялось про постраждалого чоловіка, однак згодом з’ясувалося, що його поранення не пов’язані з вибухом — травму він отримав з іншої причини.

На місці працюють відповідні служби. Людей закликають бути обережними та не

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Ситуація на пляжі у Коблевому

Нагадаємо, що пляжі в Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов’язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. Нещодавно, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження.

Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Не зважаючи на це відпочивальники знаходять невелику щілину між блоками та пролазять на узбережжя.

Згодом на території пляжу вирили рів, щоб остаточно завадити людям проходити на небезпечні території.