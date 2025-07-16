Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено інфраструктурний об'єкт
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- Даріна Мельничук
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10:29, 16 липня, 2025
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У ніч на 16 липня Росія здійснила атаку на Ізмаїльський район за допомогою безпілотників. Унаслідок удару було пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа.
Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.
«В результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об’єкт на території району», — зазначено в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає. Вибухи в Ізмаїлі пролунали близько 01:20 — їх було щонайменше шість. Повітряну тривогу скасували о 01:52.
Тривога в Одеській області розпочалася о 00:26. За даними Повітряних сил, російські безпілотники рухалися з акваторії Чорного моря у напрямку південних районів області. Зокрема, дрони прямували спочатку на Татарбунари, а потім — у бік Вилкового, Ізмаїла та Болграда.
Нагадаємо, вдень 15 липня близько 11:30 російські війська завдали ракетного удару по Очакову Миколаївської області.
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