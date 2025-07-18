Лісгосп: Вирубка 47 сосен біля бару в урочищі «Маяк» була законною й сприяла оздоровленню лісу

У лісгоспі наполягають, що вирубка 47 сосен біля бару в урочищі «Маяк» була законною. Фото: Держекоінспекція

У Корабельному районі Миколаєва, на території зони відпочинку «Маяк», держекоінспектори провели виїзну перевірку після скарги комунального підприємства «Миколаївські парки» на вирубку десятків дерев і бездіяльність інспекції.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, перевірку провели спільно з представниками держпідприємства «Ліси України», управління екології Миколаївської ОВА, правоохоронними органами та депутатом обласної ради Аллою Ряжських.

На ділянці площею 0,5 гектарів виявили 47 свіжоспиляних пнів сосни. За словами інспекторів, на цій території проводилась прохідна рубка — плановий захід для оздоровлення лісу. Роботи здійснювалися на підставі лісорубного квитка №МИ 20250526-000141. Місце рубки було позначене інформаційними стовпами.

Екологи додали, що філія «Південний лісовий офіс» надала документи, які підтверджують законність робіт. Серед них — проєкт організації та розвитку лісового господарства, матеріали лісовпорядкування, перелік дерев, план вирубки та оцінка деревини.

За попередніми висновками, вирубка була частиною дозволених лісогосподарських робіт. Водночас інспекція продовжує перевірку документів на відповідність Лісовому кодексу України, зокрема щодо дотримання вимог балансу між вирубкою та відновленням лісу.

«Окрему увагу буде приділено контролю за відновленням насаджень на цій ділянці, а також перевірці відповідності обсягів рубки встановленим нормативам», — зазначили в інспекції.

У лісгоспі наполягають, що вирубка 47 сосен біля бару в урочищі «Маяк» була законною. Фото: Держекоінспекція У лісгоспі наполягають, що вирубка 47 сосен біля бару в урочищі «Маяк» була законною. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, У Миколаєві на перехресті вулиці Мала Морська та проспекту Центрального «Миколаївські парки» незаконно спиляли гілку дерева. Інспектори склали протокол та розрахували суму завданої шкоди.