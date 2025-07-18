На Баштанщині водій у стані сп’яніння травмував пасажира, що їхав на даху автомобіля
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- Даріна Мельничук
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19:24, 18 липня, 2025
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У ніч на 16 липня на Миколаївщині між селами Новополтавка та Ганнівка сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Правоохоронці встановили, що під час руху автомобіля ВАЗ 21063 двоє пасажирів — 17 і 19 років — перебували на даху машини. У певний момент неповнолітній пасажир упав із даху на дорогу. Його доправили до лікарні, зараз він перебуває у післяопераційному стані. Другий пасажир не постраждав.
У крові 23-річного водія виявили 0,56 проміле алкоголю. Його затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження».
Йому загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керування транспортом на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, вранці 18 липня поблизу села Красне Березанської громади на трасі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» сталося лобове зіткнення вантажівок Mercedes-Benz Sprinter та MAN.
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