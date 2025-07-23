Жителі Баштанщини лишились без світла через аварію на лінії електропередач, — обленерго
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- Аліса Мелік-Адамян
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16:30, 23 липня, 2025
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У середу, 23 липня, станом на 15:00 мешканці Баштанської громади тимчасово залишилися без електропостачання.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
За інформацією ДСНС, причиною аварійного вимкнення стала пожежа під високовольтною лінією електропередачі.
Фахівці закликають місцевих жителів із розумінням та терпінням поставитися до ситуації. Відновлення електропостачання відбуватиметься поетапно — щойно з’явиться така можливість, споживачів буде заживлено.
Нагадаємо, через обстріл 22 липня на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.
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