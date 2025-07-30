Обстріли й необережність: на Миколаївщині горіли поля, суха трава та господарства
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:00, 30 липня, 2025
-
Попри дощі у деяких районах, у Миколаївській області продовжують горіти сухостої. За минулу добу в області сталося 31 загоряння. Дві пожежі виникли через бойові дії, інші — через недотримання правил пожежної безпеки.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
У більшості випадків горіли суха трава, кущі та сміття на відкритих територіях і біля житлових будинків.
Під обстріл потрапили Шевченківська та Очаківська громади. У Шевченковому через падіння боєприпасів загорілась трава та пошкоджено 20 господарських споруд. Площа займання склала 20 гектарів.
В Очакові внаслідок обстрілу горіла суха трава і дерев’яний сарай. Пожежу загасили на площі 6 квадратних метрів. Загалом за добу вогонь охопив понад 52 гектари.
Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.