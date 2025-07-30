Вже 31 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    30 липня, 2025

  • 28.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 28.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріли й необережність: на Миколаївщині горіли поля, суха трава та господарства

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Попри дощі у деяких районах, у Миколаївській області продовжують горіти сухостої. За минулу добу в області сталося 31 загоряння. Дві пожежі виникли через бойові дії, інші — через недотримання правил пожежної безпеки.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У більшості випадків горіли суха трава, кущі та сміття на відкритих територіях і біля житлових будинків.

Під обстріл потрапили Шевченківська та Очаківська громади. У Шевченковому через падіння боєприпасів загорілась трава та пошкоджено 20 господарських споруд. Площа займання склала 20 гектарів.

В Очакові внаслідок обстрілу горіла суха трава і дерев’яний сарай. Пожежу загасили на площі 6 квадратних метрів. Загалом за добу вогонь охопив понад 52 гектари.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.

Останні новини про: Пожежі

Через пожежу на Миколаївщині вигоріло 45 гектарів лісу та сухостою
На Миколаївщині через пожежу сухої трави ледь не постраждала дитина
За добу на Миколаївщині сталося 66 пожеж: пошкоджені будинки і авто, є травмований
Реклама

Читайте також:

новини

«Болить душа»: комунальники обурені, що у Миколаєві пошкодили клумбу, яка обійшлася в ₴1 млн

Світлана Іванченко
новини

«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві очікується послаблення спеки: на півночі області прогнозують дощі, — гідрометцентр

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва планує збільшити статутний капітал водоканалу на майже ₴700 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині сталося 66 пожеж: пошкоджені будинки і авто, є травмований
На Миколаївщині через пожежу сухої трави ледь не постраждала дитина
Через пожежу на Миколаївщині вигоріло 45 гектарів лісу та сухостою

Кім: Люди думають, що ми тут по коліна в багнюці, а у нас навіть бари і караоке працюють

З 1 серпня штрафи за невидачу чеків для ФОПів зростуть утричі

1 година тому

Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 31 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay