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На Миколаївщині сталася масштабна пожежа лісу: вигоріло 10 гектарів

Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС

В Миколаївській області вигоріло 10 гектарів лісу. Пожежа сталася вдень 2 серпня на території Андріївського лісового урочища, але загасити її рятувальникам вдалося лише сьогодні вранці, 3 серпня. 

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Станом на 22:05 пожежу вдалось локалізувати на площі 10 гектарів. Сьогодні зранку о 07:00 горіння ліквідовано. Триває проливка окремих осередків тління.

В ДСНС повідомили: горів хвойний настил, але подекуди вогонь перекидався також на лісові насадження.

До гасіння залучались 58 рятувальників, 17 одиниць спецтехніки, в тому числі водовозки. Також на місці працювали співробітники Андріївського надлісництва філії «Південний лісовий офіс», загалом 10 чоловік, 3 автомобілі, задіяно техніку від місцевої громади.

Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС
Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС
Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС
Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС
Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС
Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС
Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС
Пожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНСПожежа лісу у Миколаївській області 2 серпня 2025 року, фото: ДСНС

Нагадаємо, біля садових товариств «Вишневе» та «Нива», неподалік села Сливине Миколаївської області, загорілася суха трава й чагарники. Вогонь швидко поширювався і міг дістатися дачних будинків.

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