Суд остаточно відмовив Тимошенко у скасуванні підозри про підкуп депутатів

Справа Юлії Тимошенко, ілюстративне фото gettyimages.com

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність підозри Юлії Тимошенко у справі про ймовірний підкуп народних депутатів.

Про це повідомляє Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду - АП ВАКС

Судді відхилили скаргу захисту лідерки «Батьківщини», залишивши в силі рішення першої інстанції від 21 квітня. На думку суду, зібрані прокурорами докази є достатніми для того, щоб підозра вважалася обґрунтованою на цьому етапі розслідування.

Це рішення є фінальним і не підлягає подальшому оскарженню, оскільки закон забороняє подавати на нього касацію.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд дозволив народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко тимчасово виїхати за кордон для участі в міжнародному заході.