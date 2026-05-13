Суд остаточно відмовив Тимошенко у скасуванні підозри про підкуп депутатів
- Новини України
-
•
-
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
19:25, 13 травня, 2026
-
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність підозри Юлії Тимошенко у справі про ймовірний підкуп народних депутатів.
Про це повідомляє Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду - АП ВАКС
Судді відхилили скаргу захисту лідерки «Батьківщини», залишивши в силі рішення першої інстанції від 21 квітня. На думку суду, зібрані прокурорами докази є достатніми для того, щоб підозра вважалася обґрунтованою на цьому етапі розслідування.
Це рішення є фінальним і не підлягає подальшому оскарженню, оскільки закон забороняє подавати на нього касацію.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд дозволив народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко тимчасово виїхати за кордон для участі в міжнародному заході.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.