 Справа Юлії Тимошенко: ВАКС залишив чинною підозру у підкупі нардепів

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 13.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Суд остаточно відмовив Тимошенко у скасуванні підозри про підкуп депутатів

Справа Юлії Тимошенко, ілюстративне фото gettyimages.comСправа Юлії Тимошенко, ілюстративне фото gettyimages.com

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність підозри Юлії Тимошенко у справі про ймовірний підкуп народних депутатів.

Про це повідомляє Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду - АП ВАКС

Судді відхилили скаргу захисту лідерки «Батьківщини», залишивши в силі рішення першої інстанції від 21 квітня. На думку суду, зібрані прокурорами докази є достатніми для того, щоб підозра вважалася обґрунтованою на цьому етапі розслідування.

Це рішення є фінальним і не підлягає подальшому оскарженню, оскільки закон забороняє подавати на нього касацію.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд дозволив народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко тимчасово виїхати за кордон для участі в міжнародному заході.

Реклама
Читайте також:
новини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Аліна Квітко
новини
Суд з другої спроби затвердив угоду екскерівниці МСЕК Бєлякової: її визнали винною і дали 5 років умовно

Аліса Мелік-Адамян
новини
Виконком погодив демонтаж ще двох пошкоджених обстрілами будівель у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
«Люди створюють смітники на могилах», — Сєнкевич про стан кладовищ у Миколаєві після поминальних днів

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Екопрокуратура розслідує можливі порушення процедури ОВД щодо будівництва АЗС у Миколаєві

5 годин тому

Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко

Головне сьогодні