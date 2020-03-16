|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.9 грн
|EUR
|29.1 грн
|30.9 грн
Глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин призвал главу облгосадминистрации взять ситуацию с угрозой распространения коронавируса под контроль.
Соответствующее обращение депутат опубликовал на своей странице в Facebook.
⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti
«Все мы видим, что сегодня творится во всем мире из-за коронавируса. Из-за несостоятельности областной власти в лице главы ОГА паника охватила и наш регион. Я предлагаю Александру Стаднику не бежать от ответственности и, наконец, взять ситуацию под свой контроль», — обратился к губернатору Юрий Кормышкин.
По мнению главы «Нашего края», переизбыток областного бюджета в размере 150 миллионов гривен необходимо направить на борьбу с COVID-19.
«Я требую завтра же созвать круглый стол с участием руководства Николаевской ОГА, главы Областного совета, глав фракций, представителей депутатов «группы Стадника», чтобы публично рассмотреть возможность перераспределения 150 миллионов гривен, которые мы можем направить на борьбу с коронавирусом в регионе. Я не боюсь публичности, уверен, мои коллеги тоже», — отметил он.
Депутат добавил, что в других областях уже закупают необходимое медицинское оборудование и укрепляют материально-техническую базу больниц.
«Александр Васильевич, поймите, от ваших действий сегодня зависит здоровье жителей области, которую вы возглавляете. От ваших решений может зависеть чья-то жизнь. И мне больно наблюдать, за вашим бездействием, когда в других регионах ваши коллеги закупают аппараты ИВЛ, укрепляют материально-техническую базу больниц, в конце концов, они не покидают своё рабочее место, область, когда над всеми нами нависла смертельная угроза», — добавил Юрий Кормышкин.
Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что общественность должна разделять политические лозунги и реальные дела в борьбе с угрозой коронавируса.
Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила, что чиновники мэрии Николаева медленно и недостаточно эффективно реализуют в городе инициативы по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов выступает за создание в мэрии координационного центра по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Также депутат ожидает, что завтра на сессии горсовета чиновники предложат конкретный перечень направлений для финансирования из городского бюджета.
В свою очередь руководитель фракции «Наш край» в городском совете, глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров считает, что бороться с коронавирусом должен мэр Николаева и начальники структурных подразделений горсовета.
Также руководитель депутатской группы «Николаев», депутат горсовета от партии «Самопомощь» Федор Панченко надеется, что заседание сессии, запланированное на завтра, 17 марта, пройдет быстро и без лишних обсуждений. Во время заседания планируется выделить около 16 миллионов гривен на борьбу с угрозой распространения коронавируса. 10 из них — без росписи статей расходов.
Глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин призвал главу облгосадминистрации взять ситуацию с угрозой распространения коронавируса под контроль.
Соответствующее обращение депутат опубликовал на своей странице в Facebook.
⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti
«Все мы видим, что сегодня творится во всем мире из-за коронавируса. Из-за несостоятельности областной власти в лице главы ОГА паника охватила и наш регион. Я предлагаю Александру Стаднику не бежать от ответственности и, наконец, взять ситуацию под свой контроль», — обратился к губернатору Юрий Кормышкин.
По мнению главы «Нашего края», переизбыток областного бюджета в размере 150 миллионов гривен необходимо направить на борьбу с COVID-19.
«Я требую завтра же созвать круглый стол с участием руководства Николаевской ОГА, главы Областного совета, глав фракций, представителей депутатов «группы Стадника», чтобы публично рассмотреть возможность перераспределения 150 миллионов гривен, которые мы можем направить на борьбу с коронавирусом в регионе. Я не боюсь публичности, уверен, мои коллеги тоже», — отметил он.
Депутат добавил, что в других областях уже закупают необходимое медицинское оборудование и укрепляют материально-техническую базу больниц.
«Александр Васильевич, поймите, от ваших действий сегодня зависит здоровье жителей области, которую вы возглавляете. От ваших решений может зависеть чья-то жизнь. И мне больно наблюдать, за вашим бездействием, когда в других регионах ваши коллеги закупают аппараты ИВЛ, укрепляют материально-техническую базу больниц, в конце концов, они не покидают своё рабочее место, область, когда над всеми нами нависла смертельная угроза», — добавил Юрий Кормышкин.
Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что общественность должна разделять политические лозунги и реальные дела в борьбе с угрозой коронавируса.
Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила, что чиновники мэрии Николаева медленно и недостаточно эффективно реализуют в городе инициативы по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов выступает за создание в мэрии координационного центра по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Также депутат ожидает, что завтра на сессии горсовета чиновники предложат конкретный перечень направлений для финансирования из городского бюджета.
В свою очередь руководитель фракции «Наш край» в городском совете, глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров считает, что бороться с коронавирусом должен мэр Николаева и начальники структурных подразделений горсовета.
Также руководитель депутатской группы «Николаев», депутат горсовета от партии «Самопомощь» Федор Панченко надеется, что заседание сессии, запланированное на завтра, 17 марта, пройдет быстро и без лишних обсуждений. Во время заседания планируется выделить около 16 миллионов гривен на борьбу с угрозой распространения коронавируса. 10 из них — без росписи статей расходов.