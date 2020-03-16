Глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин призвал главу облгосадминистрации взять ситуацию с угрозой распространения коронавируса под контроль.

Соответствующее обращение депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

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«Все мы видим, что сегодня творится во всем мире из-за коронавируса. Из-за несостоятельности областной власти в лице главы ОГА паника охватила и наш регион. Я предлагаю Александру Стаднику не бежать от ответственности и, наконец, взять ситуацию под свой контроль», — обратился к губернатору Юрий Кормышкин.

По мнению главы «Нашего края», переизбыток областного бюджета в размере 150 миллионов гривен необходимо направить на борьбу с COVID-19.

«Я требую завтра же созвать круглый стол с участием руководства Николаевской ОГА, главы Областного совета, глав фракций, представителей депутатов «группы Стадника», чтобы публично рассмотреть возможность перераспределения 150 миллионов гривен, которые мы можем направить на борьбу с коронавирусом в регионе. Я не боюсь публичности, уверен, мои коллеги тоже», — отметил он.

Депутат добавил, что в других областях уже закупают необходимое медицинское оборудование и укрепляют материально-техническую базу больниц.

«Александр Васильевич, поймите, от ваших действий сегодня зависит здоровье жителей области, которую вы возглавляете. От ваших решений может зависеть чья-то жизнь. И мне больно наблюдать, за вашим бездействием, когда в других регионах ваши коллеги закупают аппараты ИВЛ, укрепляют материально-техническую базу больниц, в конце концов, они не покидают своё рабочее место, область, когда над всеми нами нависла смертельная угроза», — добавил Юрий Кормышкин.

Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что общественность должна разделять политические лозунги и реальные дела в борьбе с угрозой коронавируса.

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила, что чиновники мэрии Николаева медленно и недостаточно эффективно реализуют в городе инициативы по борьбе с распространением коронавируса.