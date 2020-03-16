Руководитель депутатской группы «Николаев», депутат горсовета от партии «Самопомощь» Федор Панченко надеется, что заседание сессии, запланированное на завтра, 17 марта, пройдет быстро и без лишних обсуждений. Во время заседания планируется выделить около 16 миллионов гривен на борьбу с угрозой распространения коронавируса. 10 из них — без росписи статей расходов.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

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— Я жду от завтрашней сессии скорости. Раньше это было смешно, а теперь это становится все менее смешно — собирать в зале большое количество людей, которое также общается с большим кругом людей во всяких путешествиях, чтобы бороться с распространением инфекции, слегка глупо. Я жду, что мы не будем подолгу там пиариться и разглагольствовать, а зайдем, проголосуем необходимое для медиков финансирование и уйдем оттуда, — сказал он.

По его мнению, выделение денег без росписи расходов, учитывая ситуацию, целесообразно.

— Мы выделяем деньги без «целевых», на то, что понадобится медикам. Думаю, что это логично. Если мы им распишем поштучно, к примеру, что надо 10 тысяч масок, а им понадобится 10003 маски, снова собирать сессию? Поэтому в этом вопросе мы должны довериться специалистам, — сказал Федор Панченко.

Депутат отметил, что не возражает, если часть выделенных средств будет использована для доплат медикам, обещанных Президентом Владимиром Зеленским.

— Мы отправляем 10 миллионов в общий фонд. Из этого фонда могут осуществляться выплаты. Запросов на оборудование нет, какое именно оборудование нужно. По сути передается ресурс специалистам медикам и спасателям в размере 16 миллионов, мы говорим им: "Вот ресурс, управляйте, если понадобится еще — мы дадим еще, — отметил он.

Также Федор Панченко сообщил, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал ему, что учел все предложения депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова по поводу мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.

— Я разговаривал с мэром, он сказал, что учел все их предложения. Это мне лично сказал мэр, — рассказал депутат.

Напомним, глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила, что чиновники мэрии Николаева медленно и недостаточно эффективно реализуют в городе инициативы по борьбе с распространением коронавируса.