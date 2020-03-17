Депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор предложил городской власти использовать нестандартные пути для решения вопросов, связанных с опасностью распространения коронавируса в городе, и назвал нынешний путь пагубным.

Об этом он заявил сегодня, 17 марта, во время сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

Он отметили, что угроза распространения коронавируса является нестандартной ситуацией для Николаева и её нельзя уместить в стандартные рамки.

Депутат добавил, что на предложенный им, депутатом Сергеем Исаковым и членом исполкома Александром Садыковым план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса, не увидел даже реакции.

— Я считаю, что всё, что сейчас происходит - надвигающаяся проблематика эпидемии - не должно рассматриваться в стандартной. Я считаю, что тот путь, который сегодня выбран, он неверный, пагубный и вредный для города. Попытаюсь объяснить почему. Мы говорили о том, что нужно в столбик (подготовить перечень мер борьбы с вирусом - прим.) и мы сделали это в столбик. В этом столбике мы написали чётко что нужно делать и даже со сроками. Что я увидел в результате? Я не увидел даже элементарной вещи, даже реакции после того, как было обращение. Я вижу, что пытаемся мы отконфигурировать нестандартную ситуацию в стандартные рамки. Ребята, сегодня нестандартная ситуация и её нельзя в регламенты и во всё остальное. Ключевым моментом в нашем предложении было то, что должна быть организована некая комиссия или базовая, но расширенная. Мы должны смотреть на ситуацию нестандартно, - отметил Сергей Кантор.

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Сергей Кантор заявил что принятые вчера комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТБНС) решения можно дополнять и на этом останавливаться не стоит. Также депутат настаивал, чтобы сессия Николаевского городского совета приняла решение о том, что ситуация с распространением коронавируса является нестандартной.

— Вчерашний день потратили на что? Ну да, распоряжение. С этим распоряжением можно соглашаться, можно выполнять, а можно его углублять и дальше развивать. Некоторые ушли домой и спокойны тому, что нам будут платить зарплату, а я не согласен с этим. Ключевой момент, я настаиваю, чтобы сессия приняла решение о том, что эта ситуация нестандартная и о том, что должно быть собрано особое совещание или базовой должна быть комиссия (ТБНС - прим.), - подытожил Сергей Кантор.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.

Депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.

Также ранее глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила, что чиновники мэрии Николаева медленно и недостаточно эффективно реализуют в городе инициативы по борьбе с распространением коронавируса.