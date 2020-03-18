Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слухи о том, что в стране уже около 400 тысяч инфицированных COVID-19 являются ложью.

Об этом он сказал вечером 18 марта в своем видеообращении к народу.

— Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки о нем. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине — ложь. Еще раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации — официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины, — отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что, по состоянию на утро 18 марта, в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять — в Черновицкой области, три — в Киевской и один — в Житомирской. Два из них — летальные.

Ранее сообщалось, что в городе Нежин Черниговской области недавно вернувшаяся из Италии женщина обосновано подозревается в инфицировании коронавирусом.

Напомним, ранее врачи сообщили, что 33-летняя женщина из Черновицкой области умерла от судорожного синдрома на фоне отека головного мозга, а не от коронавируса.