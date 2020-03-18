Эффективность карантинных мероприятий в борьбе с угрозой коронавируса зависит от взаимодействия органов полиции, власти и медиков.

Об этом сегодня, 18 марта, шла речь в ходе межведомственного селекторного совещания, участие в котором приняли представители полиии и Минздрава, передает пресс-служба МВД.

«Мы должны объединить усилия с санитарными врачами и органами местной власти для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Прежде всего это касается оперативного установления круга лиц, с которыми контактировал инфицированный гражданин, проведения разъяснительной работы о необходимости соблюдать условия самоизоляции, а в случае ухудшения самочувствия — срочного обращения к врачам», — отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что всем, кто контактировал с больными коронавирусом, рекомендуют самоизоляцию и раздают памятки с разъяснением правил поведения во время нее.

«Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел разработало текст постановления о принудительной госпитализации больных и самоизоляции лиц с подозрением на короновирусную инфекцию. Если человек сознательно оставляет лечебные учреждения или места обсервации, он должна нести административную или уголовную ответственность», — сказал он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил необходимость проведения широкой превентивной работы с населением.

«Каждый гражданин должен осознавать: если едет в переполненном автобусе, то подвергает опасности не только себя, но и всех тех, с кем в дальнейшем контактировать», — отметил Антон Геращенко.

Также он рассказал о достижении договоренностей с операторами мобильной связи по поводу рассылки смс-сообщений гражданам, которые вернулись из стран эпидемиологического риска.

«Все подразделения Национальной полиции Украины мобилизованы и несут службу в усиленном варианте. Каждый полицейский проинструктирован и готов выполнять требования руководства государства и правительства по соблюдению карантинных мероприятий. При этом патрульные полицейские, участковые инспекторы, полицейские офицеры громад и представители следственно-оперативных групп должны заступать на службу в средствах индивидуальной защиты», — подытожил Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в мэрии сейчас работают над решением проблемы с пассажирскими перевозками, которая может возникнуть в связи с введенными ограничениями.

Комментируя ситуацию с общественным транспортом, он обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы к коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.