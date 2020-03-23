Президент Владимир Зеленский обвинил отдельных политиков в хайпе на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом он заявил с своем видеообращении.

— Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерство. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам, — сказал он.

Он добавил, что любые шаги, которые сегодня предпринимает исполнительная власть, имеют единственную цель — сохранить жизнь и здоровье украинцев.

Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца дня.

Военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

В МОЗ заявили, что бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи.

В свою очередь компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.