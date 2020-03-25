Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко потребовала, чтобы в облгосадминистрации учли предложения депутатов и в срочном порядке предоставили откорректированный проект бюджета.

Об этом она заявила в своем видеообращении в Facebook.

Требования, которые перечислила Виктория Москаленко, касаются выделения средств на медицинскую отрасль и меры борьбы с коронавирусом.

— Как вам известно, областная государственная администрация подала проект бюджета, с которым абсолютно не согласны депутаты. Проект не предусматривает ни единой копейки на инфекционную больницу, ни единой закупки аппарата искусственной вентиляции легких. Также проект бюджета не предусматривает обязательную доплату медицинским работникам и врачам, то, что предусматривают приказы центральных органов власти. Не предусмотрен бесплатный подвоз медиков. Хотя отчитываются, что эта проблема решена. Она не решена. Не учтено проведение быстрых ремонтных работ, чтобы подвести кислород и провести проводку в реанимационное отделение инфекционной больницы, — отметила она.

Она рассказала, что депутаты областного совета, в том числе, руководители почти всех фракций и групп, дистанционно отработали предложения. После этого Виктория Москаленко отправила письмо с предложениями депутатского корпуса главе ОГА Александру Стаднику.

— Я заявляю областной государственной администрации, чтобы завтра срочно направили проект бюджета, который предусматривает все предложения, которые хотят видеть депутаты для сохранения и спасения жизней наших жителей, — добавила Виктория Москаленко.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.

Она также заявила, что депутаты облсовета настроены голосовать исключительно за распределение денег на медицинские учреждения и медработников во время карантина, вызванного распространением коронавируса в Украине.

В свою очередь депутат Федор Барна обвинил главу облсовета Викторию Москаленко в том, что якобы из-за нее не может состояться заседание профильной комиссии для согласования вопроса о перераспределении бюджета области, одним из пунктов которого - средства на борьбу с коронавирусом. Николаевская ОГА предложила облсовету внести правки в бюджет области, перераспределив 335,9 миллионов гривен. Из них на борьбу с коронавирусом - 48 миллионов.