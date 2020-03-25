|Скорость ветра:
|5.2 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:49
|Заход солнца:
|18:19
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.5 грн
|28.25 грн
|EUR
|29.55 грн
|30.6 грн
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко потребовала, чтобы в облгосадминистрации учли предложения депутатов и в срочном порядке предоставили откорректированный проект бюджета.
Об этом она заявила в своем видеообращении в Facebook.
Требования, которые перечислила Виктория Москаленко, касаются выделения средств на медицинскую отрасль и меры борьбы с коронавирусом.
— Как вам известно, областная государственная администрация подала проект бюджета, с которым абсолютно не согласны депутаты. Проект не предусматривает ни единой копейки на инфекционную больницу, ни единой закупки аппарата искусственной вентиляции легких. Также проект бюджета не предусматривает обязательную доплату медицинским работникам и врачам, то, что предусматривают приказы центральных органов власти. Не предусмотрен бесплатный подвоз медиков. Хотя отчитываются, что эта проблема решена. Она не решена. Не учтено проведение быстрых ремонтных работ, чтобы подвести кислород и провести проводку в реанимационное отделение инфекционной больницы, — отметила она.
Она рассказала, что депутаты областного совета, в том числе, руководители почти всех фракций и групп, дистанционно отработали предложения. После этого Виктория Москаленко отправила письмо с предложениями депутатского корпуса главе ОГА Александру Стаднику.
— Я заявляю областной государственной администрации, чтобы завтра срочно направили проект бюджета, который предусматривает все предложения, которые хотят видеть депутаты для сохранения и спасения жизней наших жителей, — добавила Виктория Москаленко.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.
Она также заявила, что депутаты облсовета настроены голосовать исключительно за распределение денег на медицинские учреждения и медработников во время карантина, вызванного распространением коронавируса в Украине.
В свою очередь депутат Федор Барна обвинил главу облсовета Викторию Москаленко в том, что якобы из-за нее не может состояться заседание профильной комиссии для согласования вопроса о перераспределении бюджета области, одним из пунктов которого - средства на борьбу с коронавирусом. Николаевская ОГА предложила облсовету внести правки в бюджет области, перераспределив 335,9 миллионов гривен. Из них на борьбу с коронавирусом - 48 миллионов.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко потребовала, чтобы в облгосадминистрации учли предложения депутатов и в срочном порядке предоставили откорректированный проект бюджета.
Об этом она заявила в своем видеообращении в Facebook.
Требования, которые перечислила Виктория Москаленко, касаются выделения средств на медицинскую отрасль и меры борьбы с коронавирусом.
— Как вам известно, областная государственная администрация подала проект бюджета, с которым абсолютно не согласны депутаты. Проект не предусматривает ни единой копейки на инфекционную больницу, ни единой закупки аппарата искусственной вентиляции легких. Также проект бюджета не предусматривает обязательную доплату медицинским работникам и врачам, то, что предусматривают приказы центральных органов власти. Не предусмотрен бесплатный подвоз медиков. Хотя отчитываются, что эта проблема решена. Она не решена. Не учтено проведение быстрых ремонтных работ, чтобы подвести кислород и провести проводку в реанимационное отделение инфекционной больницы, — отметила она.
Она рассказала, что депутаты областного совета, в том числе, руководители почти всех фракций и групп, дистанционно отработали предложения. После этого Виктория Москаленко отправила письмо с предложениями депутатского корпуса главе ОГА Александру Стаднику.
— Я заявляю областной государственной администрации, чтобы завтра срочно направили проект бюджета, который предусматривает все предложения, которые хотят видеть депутаты для сохранения и спасения жизней наших жителей, — добавила Виктория Москаленко.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.
Она также заявила, что депутаты облсовета настроены голосовать исключительно за распределение денег на медицинские учреждения и медработников во время карантина, вызванного распространением коронавируса в Украине.
В свою очередь депутат Федор Барна обвинил главу облсовета Викторию Москаленко в том, что якобы из-за нее не может состояться заседание профильной комиссии для согласования вопроса о перераспределении бюджета области, одним из пунктов которого - средства на борьбу с коронавирусом. Николаевская ОГА предложила облсовету внести правки в бюджет области, перераспределив 335,9 миллионов гривен. Из них на борьбу с коронавирусом - 48 миллионов.