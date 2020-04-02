В Соединенных Штатах Америки количество заразившихся коронавирусной инфекцией пересекло рубеж в 200 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Хопкинса.

По состоянию на утро 2 апреля в США зафиксирован 216 721 случай заболевания. Из-за его осложнений умерли уже 5 138 человек, вылечились 8 672 человека.

США лидируют по количеству случаев коронавируса и почти вдвое опережают Италию, где заболели 110 574 человека и умерли 13 155 граждан. В целом в мире количество инфицированных приближается к 1 миллиону.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в США 1049 человек умерли от коронавируса нового типа COVID-19.