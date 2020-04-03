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Об этом в комментарии hromadske заявил адвокат Дениса Ермака Иван Холондович.
Так, по словам адвоката, работники бюро отобрали для экспертизы образцы голоса его клиента.
Также адвокат отметил, что Дениса Ермака допросили в качестве свидетеля.
Напомним, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.
Ранее появилась информация, что почти 60 депутатов фракции «Слуга народа» хотят встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно пленок, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.
В Офисе президента заявили, что ожидают официальных результатов расследования правоохранителей по записям с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса и отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на какие-либо посты в органах государственной власти.
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Об этом в комментарии hromadske заявил адвокат Дениса Ермака Иван Холондович.
Так, по словам адвоката, работники бюро отобрали для экспертизы образцы голоса его клиента.
Также адвокат отметил, что Дениса Ермака допросили в качестве свидетеля.
Напомним, журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности.
Ранее появилась информация, что почти 60 депутатов фракции «Слуга народа» хотят встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно пленок, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.
В Офисе президента заявили, что ожидают официальных результатов расследования правоохранителей по записям с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса и отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на какие-либо посты в органах государственной власти.