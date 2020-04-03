Ранее появилась информация, что почти 60 депутатов фракции «Слуга народа» хотят встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно пленок, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

В Офисе президента заявили, что ожидают официальных результатов расследования правоохранителей по записям с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса и отмечают, что эти разговоры не привели к назначениям на какие-либо посты в органах государственной власти.