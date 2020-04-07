Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила против финансирования проектов в период карантина, ремонт которых не могут закончить уже несколько лет. ОГА собирается потратить на них 75 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета на странице в Facebook.

В частности, речь идет о реконструкции Николаевской общеобразовательной школы-интерната №3, капитального ремонта спортзала Николаевской областной ДЮСШ на Намыве и ремонта радиологического корпуса областного онкологического диспансера.

Глава облсовета считает «вымыванием» средств из бюджета области решение ОГА направить в период тотального кризиса 75 миллионов гривен на проекты, строительство которых затянулось на несколько лет.

– Эти проекты абсолютные долгострои. Их строительство было начато с 2017 года. Реконструкция школы-интерната №3 была начата еще при губернаторе Савченко. Сегодня нам предлагают довести ее до логичного конца. Но ее реконструкция обойдется областному бюджета в 22 миллиона 357 тысяч и плюс 4 миллиона 435 тысяч гривен из остатков образовательной субвенции. Фактически 27 миллионов гривен нам необходимо направить на интернат. А что там будет сделано для детей? Улучшится ли от этого положение детей, которые там находятся? Это просто вымывание денег из бюджета, тем более, что кризис и в Украине, и в мире, - заявила Виктория Москаленко.

Также чиновница рассказала, что депутатам предлагают выделить дополнительно еще 38 миллионов гривен на ремонт радиологического отделения областного онкодиспансера.

– Ремонт радиологического корпуса онкодиспансера – это очень важный проект, и именно мы его начали, мы на этом настаивали, городской совет дал на это деньги. Но мы бы хотели, чтобы перед нами отчитались за 85 миллионов гривен, потраченных в 2019 году. Сколько еще будет стоить бюджету и налогоплательщикам ремонт радиологического отделения? Сегодня 85 миллионов плюс 38 миллионов, мы видим, что это фактически новое строительство. Когда Федорова (главврач областной «инфекционки», — прим.) предлагала построить новую больницу за 120 миллионов гривен, сказали, что это слишком дорого, но ремонт одного из отделений стоит нам 85+38, - подчеркнула она.

Напомним, вчера, 6 апреля, Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

Ранее губернатор Стадник ответил, почему спустя неделю после сессии облсовета, больницы так и не получили деньги на борьбу с COVID-19.

Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.