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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаев и область еще будут выезжать представители Министерства здравоохранения с целью проверок.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
— Проверки из Министерства здравоохранения на Николаевщине будут продолжаться, будут выезжать и проверять, все ли мы правильно делаем. Исправили ли мы те моменты с того раза, когода приезжал главный государственный санитарный врач. Думаю, что все будет нормально, — сказал он.
Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области (на тот момент) нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что показал заместителю министра, как проходит обустройство отделения интенсивной терапии в 3 городской больнице.
Ранее сообщалось, что жильцам многоэтажного дома, где был подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, предложили заплатить за дезинфекцию подъездов.
Всего, в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).
Отметим, что в городе Южноукраинск Николаевской области, где сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай заболевания COVID-19, пока не нашли источник инфекции.
Также Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о состоянии 6-летней девочки, у которой подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в городе.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаев и область еще будут выезжать представители Министерства здравоохранения с целью проверок.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
— Проверки из Министерства здравоохранения на Николаевщине будут продолжаться, будут выезжать и проверять, все ли мы правильно делаем. Исправили ли мы те моменты с того раза, когода приезжал главный государственный санитарный врач. Думаю, что все будет нормально, — сказал он.
Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области (на тот момент) нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что показал заместителю министра, как проходит обустройство отделения интенсивной терапии в 3 городской больнице.
Ранее сообщалось, что жильцам многоэтажного дома, где был подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, предложили заплатить за дезинфекцию подъездов.
Всего, в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).
Отметим, что в городе Южноукраинск Николаевской области, где сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай заболевания COVID-19, пока не нашли источник инфекции.
Также Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о состоянии 6-летней девочки, у которой подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в городе.