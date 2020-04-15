Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаев и область еще будут выезжать представители Министерства здравоохранения с целью проверок.

Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

— Проверки из Министерства здравоохранения на Николаевщине будут продолжаться, будут выезжать и проверять, все ли мы правильно делаем. Исправили ли мы те моменты с того раза, когода приезжал главный государственный санитарный врач. Думаю, что все будет нормально, — сказал он.

Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области (на тот момент) нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.