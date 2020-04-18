Медицинские работники родильного дома №1 в Николаеве полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

По словам, Александра Сенкевича в сети появились слухи о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей роддома и даже открыт счет по сбору денег, однако мэр опроверг эту информацию, заявив, что медперсонал обеспечен всем необходимым.

— Сегодня в сети ходят слухи, будто в первом роддоме, где готовятся встречать беременную инфицированную женщину, у медицинского персонала не хватает средств индивидуальной защиты. Даже начали сбор средств на счет. Уверяю, что эта информация не соответствует действительности. В первом роддоме хватает всех средств индивидуальной защиты: и медицинские костюмы, и перчатки, и маски, и щитки, и дезинфекторы и другое. То есть первый роддом обеспечен в полном объеме и этого хватит на неделю пользования, - сообщил Александр Сенкевич.

При этом мэр добавил, что на следующей неделе в медучреждения города поступят еще партии средств индивидуальной защиты.

— Кроме того, со следующего понедельника начнут поступать средства индивидуальной защиты в рамках большой закупки, на которую недавно мы с депутатами выделили средства. Также мы уже получили субвенцию от государственной власти на начисление 300% доплаты к зарплатам медиков, контактирующих с инфицированными, - сказал Александр Сенкевич.

Также он отметил, что все желающие в покупке защитных масок и костюмов, могут предложить свою помощь.

— P.S. Но если кто-то чем-то хочет помочь, то будем только благодарны за такую помощь. Мы все знаем, что средств индивидуальной защиты много не бывает и они быстро все заканчиваются, - отметил мэр.

Напомним, что 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. 15 апреля количество инфицированных в области составило 22 человека. При этом был зафиксирован первый случай коронавируса в Николаеве — инфицированной оказалась 6-летняя девочка. По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай COVID-19, из которых 4 случая зафиксировано в Николаеве: 2 инфицированных — 6-летняя девочка и ее дедушка, 1 — медсестра одной из городских больниц, 1 — 24-летняя девушка с пневмонией средней тяжести, которая проходит лечение на дому.

Кроме того, 17 апреля мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33. Состоянием на утро 18 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области составило 35 человек.