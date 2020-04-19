В Хмельницкой области в Головчинецком Свято-Преображенском женском монастыре (УПЦ МП) обнаружили два случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета на странице в Facebook.

Больше подробностей не сообщается.

Всего за последние сутки в Хмельницком подтвердили 14 новых случаев COVID-19, количество больных в области составляет 48.

Ранее сообщалось, что 13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

С 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, поскольку там более 90 инфицированных коронавирусом. С начала эпидемии там умерли двое священнослужителей, но причины смертей в лавре не называют.

Также в Киевской духовной академии зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19: заболели трое преподавателей и 16 студентов.

Тем временем в Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.

В пятницу, 17 апреля, Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры Никодима.