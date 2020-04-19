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Президент Владимир Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«В этом году на богослужения пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха — это победа жизни над смертью», — сказал он.
В Офисе Президента отметили, что Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений. Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.
По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужение в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.
Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.
Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.
Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.
Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.
Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.
В своб очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«В этом году на богослужения пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха — это победа жизни над смертью», — сказал он.
В Офисе Президента отметили, что Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений. Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.
По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужение в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.
Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.
Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.
Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.
Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.
Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.
В своб очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.