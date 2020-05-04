Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что принятие решения об отмене карантина — прерогатива исключительно Кабмина, а мэры городов не имеют на это права.

Об этом сообщает Новое время.

По его словам, для того, чтобы принять такое решение Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, смотрит на международную практику.

— Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местам они не обращались, поэтому это чисто политическое решение. Если мы говорим о юридической части решения, то законом об инфекционных болезнях определено, что ведение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров, — рассказал Максим Степанов.