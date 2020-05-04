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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что принятие решения об отмене карантина — прерогатива исключительно Кабмина, а мэры городов не имеют на это права.
Об этом сообщает Новое время.
По его словам, для того, чтобы принять такое решение Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, смотрит на международную практику.
— Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местам они не обращались, поэтому это чисто политическое решение. Если мы говорим о юридической части решения, то законом об инфекционных болезнях определено, что ведение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров, — рассказал Максим Степанов.
Он отметил, что отметил, что с юридической точки зрения решение об отмене карантина — это нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий.
Министр добавил, что при решении вопроса о выходе из карантина во внимание также принимается количество заболеваний, течение болезни, специфика региона и другие факторы.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.
Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.
Ранее Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что принятие решения об отмене карантина — прерогатива исключительно Кабмина, а мэры городов не имеют на это права.
Об этом сообщает Новое время.
По его словам, для того, чтобы принять такое решение Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, смотрит на международную практику.
— Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местам они не обращались, поэтому это чисто политическое решение. Если мы говорим о юридической части решения, то законом об инфекционных болезнях определено, что ведение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров, — рассказал Максим Степанов.
Он отметил, что отметил, что с юридической точки зрения решение об отмене карантина — это нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий.
Министр добавил, что при решении вопроса о выходе из карантина во внимание также принимается количество заболеваний, течение болезни, специфика региона и другие факторы.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.
Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.
Ранее Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.