Игорь Негулевский и Николай Тищенко

Народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по мажоритарному округу в Николаевской области, Игорь Негулевский принялся угрожать мэру Вознесенска Виталию Лукову, который поддержал гендиректора «Нибулона» Алексея Вадатурского в конфликте с парламентарием.

Об этом свидетельствует комментарий, который Игорь Негулевский оставил вчера, 6 мая, в социальной сети Facebook под публикацией Виталия Лукова.

Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Мэр Вознесенска сделал репост публикации Юрия Кормышкина, который раскритиковал заявление Игоря Негулевского и Николая Тищенко.

— Виталий Дмитриевич, Ваш Кормышкинский популизм не спасёт ! Дойдём и до Вас!, - написал Игорь Негулевский.

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, признался, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.

Уже 7 мая Игорь Негулевский заявил, что его слова о «Нибулоне» перекрутили, извинился перед Вадатурским и рассказал, как переживает за малый бизнес