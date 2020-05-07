|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.16 грн
Народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по мажоритарному округу в Николаевской области, Игорь Негулевский принялся угрожать мэру Вознесенска Виталию Лукову, который поддержал гендиректора «Нибулона» Алексея Вадатурского в конфликте с парламентарием.
Об этом свидетельствует комментарий, который Игорь Негулевский оставил вчера, 6 мая, в социальной сети Facebook под публикацией Виталия Лукова.
Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.
Мэр Вознесенска сделал репост публикации Юрия Кормышкина, который раскритиковал заявление Игоря Негулевского и Николая Тищенко.
— Виталий Дмитриевич, Ваш Кормышкинский популизм не спасёт ! Дойдём и до Вас!, - написал Игорь Негулевский.
Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, признался, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.
Уже 7 мая Игорь Негулевский заявил, что его слова о «Нибулоне» перекрутили, извинился перед Вадатурским и рассказал, как переживает за малый бизнес
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по мажоритарному округу в Николаевской области, Игорь Негулевский принялся угрожать мэру Вознесенска Виталию Лукову, который поддержал гендиректора «Нибулона» Алексея Вадатурского в конфликте с парламентарием.
Об этом свидетельствует комментарий, который Игорь Негулевский оставил вчера, 6 мая, в социальной сети Facebook под публикацией Виталия Лукова.
Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.
Мэр Вознесенска сделал репост публикации Юрия Кормышкина, который раскритиковал заявление Игоря Негулевского и Николая Тищенко.
— Виталий Дмитриевич, Ваш Кормышкинский популизм не спасёт ! Дойдём и до Вас!, - написал Игорь Негулевский.
Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, признался, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.
Уже 7 мая Игорь Негулевский заявил, что его слова о «Нибулоне» перекрутили, извинился перед Вадатурским и рассказал, как переживает за малый бизнес
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный