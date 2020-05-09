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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от назначения Михеила Саакашвили положительных результатов уже через несколько месяцев.
Об этом он заявил во время своего брифинга, сообщает Укринформ.
— Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни, — заявил Владимир Зеленский.
Саакашвили во время разговора с Зеленским рассказал о своих реформах и заявил, что смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.
— Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что Саакашвили имеет достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Также президента Украины заинтересовала помощь экс-президента Грузии в пенсионной реформе.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вызов из Киева грузинского посла для консультаций не означает, что под сомнение поставят дипломатические отношения или стратегическое партнерство стран.
9 мая стало известно, что Грузия требует экстрадировать Михеила Саакашвили из Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от назначения Михеила Саакашвили положительных результатов уже через несколько месяцев.
Об этом он заявил во время своего брифинга, сообщает Укринформ.
— Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни, — заявил Владимир Зеленский.
Саакашвили во время разговора с Зеленским рассказал о своих реформах и заявил, что смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.
— Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что Саакашвили имеет достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Также президента Украины заинтересовала помощь экс-президента Грузии в пенсионной реформе.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вызов из Киева грузинского посла для консультаций не означает, что под сомнение поставят дипломатические отношения или стратегическое партнерство стран.
9 мая стало известно, что Грузия требует экстрадировать Михеила Саакашвили из Украины.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный