Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от назначения Михеила Саакашвили положительных результатов уже через несколько месяцев.

Об этом он заявил во время своего брифинга, сообщает Укринформ.

— Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни, — заявил Владимир Зеленский.

Саакашвили во время разговора с Зеленским рассказал о своих реформах и заявил, что смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.

— Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Саакашвили имеет достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Также президента Украины заинтересовала помощь экс-президента Грузии в пенсионной реформе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После чего министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия совершила ошибку, отозвав посла.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что вызов из Киева грузинского посла для консультаций не означает, что под сомнение поставят дипломатические отношения или стратегическое партнерство стран.

9 мая стало известно, что Грузия требует экстрадировать Михеила Саакашвили из Украины.