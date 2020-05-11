Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ответил на критику генерального директора «Нибулона» Алексея Вадатурского из-за закона «О водном транспорте» и заявил, что конфликт возник из-за отсутствия коммуникации.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Так, Владислав Криклий отметил, что работа над законом о внутреннем водном транспорте велась около 30 лет и сегодня он должен быть изложен в понятном формате.

— Я видел даже ту критику, я считаю, что она не совсем по сути. Потому что даже сегодня приходит его представитель, заместитель директора «Нибулона» по поводу той редакции. На самом деле это проблема отсутствия коммуникации. У нас сначала бьют, а потом начинают говорить. Это самый главный деструктив. И не нужно тратить энергию и ресурсы, на то, чтобы попытаться кого-то дискредитировать или критиковать. Значительно проще позвонить и проговорить ту редакцию, которая есть. Я точно убежден в том, что нужно находить компромиссы и принимать законопроект, ибо наихудшее все снова забетонировать и ничего не сделать. Тогда, следующий раз, когда будет подниматься вопрос о том, что это измена и отсутствие финансирования на ремонт шлюзов, то я смогу только развести руки и напомнить, что вы сами не поддержали проект, который бы разрешил обеспечить стабильное финансирование. Я считаю, что этот документ очень нужен. Те технические вещи, которые можно проработать и их нужно прорабатывать в нормальном, восприимчивом формате. Считаю ненормальной ситуацию, когда кто-то опускался к обидам. Это неправильно, при этом оно со всех сторон звучало и продолжает звучать. В том числе, сейчас наблюдаю определенные медиа-атаки, заказные статьи и еще какие-то вещи в отношении народных депутатов, так и ко мне, — заявил Владислав Криклий.

Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, признался, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.

В итоге Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.