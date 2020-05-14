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Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что пациент с подозрением на COVID-19 будет лечиться по методу, применяемому в отношение пациентов с подтверждением на заболевание, несмотря на сроки получения результатов анализа.
Об этом он сказал во вторник, 12 мая, в ходе заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пишут НикВести.
– Человек с подозрением на коронавирус будет лечиться так, как будет лечиться пациент с подтверждением или без. Специфического лечения нет, - заявил Владимир Клочко.
Поимо этого, санитарный врач подчеркнул, что выдавать результаты ПЦР-тестов в течение 6-8 часов – невозможно, даже с учетом наличия еще 10 дополнительных лабораторий.
– Я хотел бы, чтобы все выдавали быстро, но проведение анализа и выдача результатов — это разные вещи. Не хотите, можете этого не понимать. 10 лабораторий постройте, но не будет 6-8 часов, ну, никак! Есть еще стандарт выписки этого результата, кто проводил, кто выпишет, куда передаст, там целая история. Я за то, чтобы всем было хорошо, но надо консолидировано подходить к решению этого вопроса, - добавил он.
Напомним, что санитарный врач и ранее не был согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.
Однако, в ходе заседания 12 мая о медленном проведении тестов заявили мэр Южноукраинска Виктор Пароконный и городской голова Вознесенска Виталий Луков, отметив, что ждать приходится по 5-6 дней.
Ранее вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли объяснил, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.
В свою очередь, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.
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Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что пациент с подозрением на COVID-19 будет лечиться по методу, применяемому в отношение пациентов с подтверждением на заболевание, несмотря на сроки получения результатов анализа.
Об этом он сказал во вторник, 12 мая, в ходе заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пишут НикВести.
– Человек с подозрением на коронавирус будет лечиться так, как будет лечиться пациент с подтверждением или без. Специфического лечения нет, - заявил Владимир Клочко.
Поимо этого, санитарный врач подчеркнул, что выдавать результаты ПЦР-тестов в течение 6-8 часов – невозможно, даже с учетом наличия еще 10 дополнительных лабораторий.
– Я хотел бы, чтобы все выдавали быстро, но проведение анализа и выдача результатов — это разные вещи. Не хотите, можете этого не понимать. 10 лабораторий постройте, но не будет 6-8 часов, ну, никак! Есть еще стандарт выписки этого результата, кто проводил, кто выпишет, куда передаст, там целая история. Я за то, чтобы всем было хорошо, но надо консолидировано подходить к решению этого вопроса, - добавил он.
Напомним, что санитарный врач и ранее не был согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.
Однако, в ходе заседания 12 мая о медленном проведении тестов заявили мэр Южноукраинска Виктор Пароконный и городской голова Вознесенска Виталий Луков, отметив, что ждать приходится по 5-6 дней.
Ранее вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли объяснил, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.
В свою очередь, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.