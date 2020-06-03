Юрий Загородний

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний осудил поведение главы депутатской группы «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете Владимира Фроленко и призвал его извиниться перед коллегой Татьяной Демченко.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Юрий Загородний заявил, что ему неприятен конфликт между однопартийцами. Он также отметил, что у Татьяны Демченко есть большой управленческий опыт, в то врмя как Владимир Фроленко, по его словам, бизнесмен, который пытается заниматься политикой.

— Это очень печально, что конфликт произошел между такими людьми. Татьяна Васильевна, это человек очень компетентный, человек, который возглавлял районную администрацию, была главой Николаевского областного совета. Она человек, который знает область, разбирается во многих процессах. Она сегодня является членом партии. А вот у Володи Фроленко в плане государственного управления, государственной службы нет опыта, он бизнесмен со своими амбициями. Мне кажется, что как раз чрезмерные амбиции мешают ему реализоваться. А то, что произошло — это некрасиво, это непорядочно, это говорит, что есть вопросы с культурой. Однозначно, что мужчина не должен так поступать по отношению к женщине. Нужно извиниться! Если он это сделает, то он покажет свою силу, — сказал Юрий Загородний.

Отметим, что сегодня, 3 мая, на заседании бюджетной комиссии Владимир Фроленко высказался в грубой форме по отношению к своей коллеге Татьяне Демченко из-за ее предложения перераспределить бюджет и выплатить долги медикам по зарплате.

— Я просила первым вопросом, но Фроленко говорит, нужно четвёртым вопросом. Может еще в «Разном» рассмотрим? — сказала Татьяна Демченко. — Татьяна Васильевна, молчите, я прошу. Потому что, если я сейчас открою рот, то будете бедные, — пригрозил Владимир Фроленко.

— Нет, не надо ваш рот открывать, — возразила Татьяна Демченко.

— Вот и все, — ответил Владимир Фроленко.

— Не очень приятно пахнет, — сказала Татьяна Демченко.

— Та, а у тебя не пахнет! Конченая сука, — резюмировал Владимир Фроленко.

Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал поведение Владимира Фроленко.

Напомним, 9 мая, в День Победы, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В ответ на это народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Олег Волошин пристыдил главу депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимира Фроленко из-за незнания истории подвига отряда Константина Ольшанского и пообещал провести с ним разъяснительную беседу.

Также напомним, что Владимир Фроленко обнаружил стремление его коллеги по депутатскому корпусу Максима Невенчанного примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки».

Он также обвинил коллегу по депутатскому корпусу Максима Невенчанного в попытках навредить интересам их политической силы, вследствие работы на «непонятных людей».

Отметим, что 30 апреля 2020 года к депутатской группе Владимира Фроленко присоединилась депутат Анна Воронок, которая была избрана в областной совет от партии «Украинское объединение патриотов «УКРОП». Сам Владимир Фроленко до сих пор не прокомментировал мотива вступления депутата из противоположной по идеологии партии в состав его команды.

В свою очередь лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя», народный депутат Украины Юрий Бойко заявил, что к политической силе может примкнуть любой человек, который разделяет идеалы мира в стране.