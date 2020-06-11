Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева заявил, что чиновникам необходимо отчитаться о том, как были потрачены средства, выделенные из городского бюджета на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Об этом она рассказала в комментарии НикВести.

— Как они были потрачены? Конкретной истории о том, куда потрачены средства, нет. Мы иногда узнаем, что планировали средства туда-то, как было с больницей №3 в Дубках, но потом оказалось, что средства туда не пришли, а медтехнику и средства защиты купили инвесторы и волонтеры, - сказала Елена Киселева.

Как известно, в апреле 2020 года бюджетная комиссия выделила Управлению здравоохранения Николаевского городского совета на борьбу с коронавирусом еще 20,7 миллионов гривен. Часть этих средств направили в горбольницу №3, в частности, на закупку средств индивидуальной защиты, на переоборудование электрических сетей для размещения респираторного центра на 50 коек, переоборудование прачечной для обеспечения обеззараживания и обработки материалов, покупку газификатора кислорода, покупку памперсов для взрослых и одноразовых простыней, а также на покупку 100 функциональных кроватей с матрасами и подушками.

Позже стало известно, что при помощи николаевских бизнесменов в горбольницу №3 обустроили отделение для приема больных с коронавирусной инфекцией. В частности, в одном из отделений заменили электросеть, коллектив завода «Заря» — «Машпроект» провел монтажные работы по доставке кислорода к аппаратам искусственной вентиляции легких, а Николаевский глиноземный завод подарил больнице кислородный концентратор на 3000 литров, который может одновременно обеспечивать все аппараты ИВЛ. При этом фирма «QTerminals» приобрела для отделения 50 коек, укомплектованных противопролежневимы матрасами, а спецпорт «Ника-Тера» предоставил врачам средства индивидуальной защиты.

Также, Елена Киселева добавила, что чиновники обязаны отчитаться перед городским советом о том, каким образом были потрачены деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом.

— А теперь эти средства уйдут в другое место. Хорошая вещь, когда кто-то что-то покупает. Но я считаю, что такие глобальные вещи надо покупать по правилам: тендер, качество. Потом, когда сэкономленные средства распределяются внутри бюджетного распорядителя, там уже совершенная непрозрачность. Но это всех устраивает, потому что кто-то где-то в виде выполненных объектов, возможно, получает. Куда во время коронавируса вы направили средства? Горожане должны об этом знать. Отчеты, которые публикуются для галочки, поверьте, с ними очень тяжело работать, их невозможно проанализировать. Получая бумагу, ты получаешь еще больше вопросов. И это говорит только об одном: или все хотят показать, как есть, или дают такой отчет, чтобы как можно меньшей информацией делиться. Бременские музыканты, у нас все бродячее. Мы прожили 3 месяца коронавируса, нужно ли нам знать, сколько было потрачено на средства по дезинфекции, какие дома обрабатывались? Давайте покажем адреса, должен же быть какой-то итог потраченных денег, - сказала Елена Киселева.

Депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19. Спустя месяц, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор зачвил, что на расчетном счету областной инфекционной больницы осталось 3 миллиона 170 тысяч гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

При этом, депутат Сергей Кантор считает, что управлению здравоохранения Николаева должно было еще месяц назад отработать вопрос страхования медиков на случай заражения COVID-19, вместо того, чтоб покупать кровати в больницы.