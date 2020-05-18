Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, как при помощи николаевских бизнесменов в городской больнице №3 обустроили отделение для приема больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом Александр Сенкевич сообщил на своей странице в Facebook.

— У меня появилась идея обустроить в Николаеве отделение, которое могло бы обеспечить пиковую нагрузку больными. Для этих целей идеально подошло одно из отделений третьей городской больницы. Понимая, что за бюджетные средства обустройство 50 мест отделения интенсивной терапии растянулось бы на несколько месяцев (если не полгода), я обратился в николаевскому бизнесу, - отметил Александр Сенкевич.

По словам Александра Сенкевича в отделении заменили электросеть, которая сейчас отвечает современным стандартам. С помощью коллектива завода «Заря» - «Машпроект» были проведены монтажные работы по доставке кислорода к аппаратам искусственной вентиляции легких. Затем к проекту подключился Николаевский глиноземный завод, который подарил больнице кислородный концентратор на 3000 литров, который может одновременно обеспечивать все аппараты ИВЛ.

— Большую помощь оказала фирма «QTerminals», которая приобрела для отделения 50 коек, укомплектованных противопролежневимы матрасами. А спец порт «Ника-Тера» не ожидая запроса, предоставил врачам средства индивидуальной защиты. Таким образом чуть больше месяца было потрачено на обустройство отделения с минимальным привлечением бюджетных средств. Я очень благодарен указанным компаниям, помогли сократить время подготовки приема больных и сняли нагрузку из местного бюджета. Сегодня мы имеем готовое отделение интенсивной терапии, которое может принимать пациентов инфицированных коронавирусом. Аналогов такому отделению нет ни в одном ближайшем регионе. А в комплекте с нашими новыми аппаратами ИВЛ, которые мы успели приобрести еще в прошлом году, это отделение становится настоящим спасением для жителей города, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Как сообщалось ранее, на территории бывшего корпуса инфекционного отделения городской больницы №5 (бывшей Витовской ЦРБ, расположенной в Корабельном районе города Николаева) начаты работы по подготовке строительства быстромонтируемых модульных сооружений для обсервации и лечения больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями. Ранее глава компании «Нибулон» Алексей Вадатурский показал, как его команда за 30 дней преобразила Николаевскую областную инфекционную больницу.

