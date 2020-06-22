Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что будет просить бизнесменов и волонтеров дать ему денег на избирательную кампанию.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

При этом, Александр Сенкевич также не исключает возможность вложить в предвыборную кампанию собственные средства.

— Я не готов ответить. Может быть снова сделаю фонд, попрошу его наполнить. Всех буду просить: бизнесменов, волонтеров. Считаю, что можно поддержать добрым советом, можно поддержать гривной. Будут поддерживать люди — будут поддерживать, если нет — буду своими собственными деньгами, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

При этом, мэр рассказал, что партия «Пропозиція» — это не партия мэров, а партия профессионалов, а также о планах партии «Пропозиція» на участие в очередных выборах в Верховную Раду. Он объяснил это тем, что не все проблемы местного самоуправления можно решить на местном уровне.

Также, Александр Сенкевич рассказал, что если его не переизберут на второй срок — это не повлияет на его жизнь.