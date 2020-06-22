Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что не присоединился к партии мэров, потому что будет баллотироваться на местных выборах с собственной партией «Удар», лидером которой он является.

Об этом шла речь на брифинге Виталия Кличко, 22 июня, передаёт Украинская правда.

Он рассказал, что так как является лидером политической силы «Удар», то от неё будет выдвигаться в мэры Киева.

— Я много лет являюсь лидером политической силы «Удар», которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И, как уже говорил, буду выдвигаться в мэры от своей политической силы. А также поведу команду на местные выборы, в частности — в Киевсовет, - заявил Виталий Кличко.

Также городской голова добавил, что ему уже хватает «регалий и титулов» и он не хочет присоединится к партии мэров.

— Да, мы общаемся относительно сотрудничества демократических сил с различными политиками и с разными партиями. Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой... А то, что там кто-то говорит, что я хотел быть главнее и т.д. - полная ерунда. Мне хватает регалий и титулов, - подытожил Виталий Кличко.

При этом Кличко заявил, что готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые «будут действовать по правилам и порядочно».

Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что будет просить бизнесменов и волонтеров дать ему денег на избирательную кампанию.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

При этом, мэр рассказал, что партия «Пропозиція» — это не партия мэров, а партия профессионалов, а также о планах партии «Пропозиція» на участие в очередных выборах в Верховную Раду. Он объяснил это тем, что не все проблемы местного самоуправления можно решить на местном уровне.