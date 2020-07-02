Судебный процесс по сфальсифицированным делам против Петра Порошенко является очень важным для общества, ведь он показывает, как далеко может зайти власть в своем желании разрушить правовую систему страны.

Об этом во время брифинга заявил адвокат пятого Президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Илья Новиков, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что надуманные обвинения в якобы «склонении» руководителя Службы внешней разведки Божко к выполнению приказа Верховного Главнокомандующего не имеют никаких доказательств — в отличие от свежего примера, когда Председатель НБУ подает в отставку из-за политического давления.

«В этом деле фактически отсутствует спор о фактах. Речь идет о подписании президентом Указа. Никто не говорил, что Порошенко давил, угрожал Божко, обещал ему что-то. Мы знаем, как выглядит, когда президент кого-то к чему-то склоняет. Чтобы далеко не ходить: вчерашняя история об отставке председателя НБУ, а сегодня выясняется, что там было две беседы — одна более вежливая, другая более прямая в кабинете президента, которые закончились написанием заявления об отставке. Так выглядит, когда президент кого-то к чему-то склоняет», — убежден Илья Новиков.

Он отметил, что всего этого, даже по версии следствия, нет в материалах дела Петра Порошенко.

Илья Новиков убежден, что основная цель власти — помешать лидеру оппозиционной партии осуществлять свою политическую деятельность. Именно поэтому следователи намерены ходатайствовать о продлении срока расследования еще на три месяца, потому что за более чем год не смогли его завершить.

«Никто не может поверить, что за этим требованием сейчас стоит реальная задача охраны интересов следствия. За ней стоит конечно же давление на оппозиционера, давление на депутата и председателя партии, которому накануне местных выборов хотят запретить передвигаться по Украине. И уже вчера нам анонсировали намерение следствия продолжать вести расследование», — отметил Илья Новиков.

Он сообщил, что в Печерский суд уже поступил документ о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Семочко до 10 октября, то есть еще на три месяца.

«Реально сейчас ГБР просит Печерский суд разрешить потратить им около 15 миллионов гривен на то, чтобы продолжать заниматься расследованием дела о том, как Порошенко назначил Семочко», — отмечает Илья Новиков.

Он добавил, что слушание об избрании меры пресечения Петру Порошенко определит взаимоотношения общества с ГБР и Генеральной прокуратурой.

«Ситуация скандальная и требует внимания. Речь идет не об изъятии паспортов на два дня, а о том, что это дело, знаковое для них. Они сами понимали, что это важно, и они не могли позволить себе опозориться на глазах у всех после того, как они год говорили, что сейчас будет будет. С первым делом нельзя было никак опозориться — но они опозорились. Просьба одна — следите за руками, смотрите, что происходит. То, что будет на слушании 8 июля, важно не только в рамках этого дела. Это будет определять взаимоотношения общества с ГБР и Генеральной прокуратурой на многие месяцы вперед», — подчеркнул адвокат.

Накануне глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Обоснованием этого заявления Смелый назвал «системный политическое давление», который мешал ему выполнять свои обязанности.

Ранее Петр Порошенко выступил против увольнения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. По его словам, давление на главу НБУ оказывается непосредственно из Офиса Президента Владимира Зеленского в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

Послы государств «Большой семерки» тоже прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

При этом Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.