2 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 — 27,25.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США — 27,22-27,25 гривны;

Евро — 30,68-30,72 гривны.

По данным Liga.net, НБУ в самом начале торгов продал более 100 миллионов долларов для погашения паники на рынке.

Как отмечает Экономическая Правда, 2 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 — 26,88. 1 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 — 26,87 гривны за доллар.

Напомним, накануне глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Обоснованием этого заявления Смелый назвал «системный политическое давление», который мешал ему выполнять свои обязанности.

Ранее Петр Порошенко выступил против увольнения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. По его словам, давление на главу НБУ оказывается непосредственно из Офиса Президента Владимира Зеленского в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

Послы государств «Большой семерки» тоже прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

При этом Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.