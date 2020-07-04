Мэры Черкасс и Днепра Анатолий Бондаренко и Борис Филатов

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии «Пропозиція».

Об этом стало известно на первом съезде партии, который прошел в киевском КВЦ Парковый в пятницу, 3 июля.

Как известно, 19 июня ряд украинских городских глав представили в Киеве новую политсилу, которую назвали «Пропозиція»

В партию вошли:

- мэр Днепра Борис Филатов;

- мэр Николаева Александр Сенкевич;

- мэр Черновцов Алексей Каспрук;

- мэр Житомира Сергей Сухомлин;

- мэр Кропивницкого Андрей Райкович;

- мэр Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко.

В пресс-службе заявили, что цель партии — построить в Украине эффективную систему самоуправления.

Напомним, 20 мая глава государства Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко за то, что тот рано смягчил карантин. Президент сказал, что «за один стол с такими бандитами не сядет», имея в виду Бондаренко.

Как известно, городские власти Черкасс преждевременно приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

После министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя ослаблене в Черкассах карантинных мер, заявил, что городской голова Черкасс «заигрался».

В ответ на это Анатолий Бондаренко заявил, что в его адрес начали поступать угрозы от высокопоставленных лиц государства из-за того, что исполком принял решение ослабить карантин в Черкассах.

Позже мэр Черкасс сообщил о том, что его вызвали на допрос.