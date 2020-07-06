В июне Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал 10 инцидентов физической агрессии в отношении работников СМИ. Всего за шесть месяцев 2020 года зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении журналистов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Наиболее рискованными темами для журналистов в июне стали карантин и акции протеста сторонников общественного активиста Сергея Стерненко в Киеве.

– И протест против карантинных ограничений, установленных властями, и общественные убеждения не являются основанием бросаться с кулаками на журналистов. Нападения на журналистов – это грубая атака на свободу слова в Украине. В каждом случае рассчитываем на надлежащее расследование производств, оперативно открытых Национальной полицией, – заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Одно из самых возмутительных нападений произошло на съемочную группу программы «Стосується кожного» телеканала «Интер» в Киеве. Результатом съемок интервью 75-летней женщины об издевательствах над ней ее родных стало избиение журналистки Дианы Степаненко, оператора, повреждение телевизионной камеры, уничтожение микрофона.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают проявление агрессии к работникам СМИ и отмечают, что никакого оправдания нападения на журналистов быть не может.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в среду, 1 июля, поддержал законопроект «О медиа» и рекомендовал вынести его на рассмотрение сессионного зала парламента.

19 мая Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа».

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал народных депутатов отложить рассмотрение законопроектов касающихся СМИ.

Такде напомним, что журналистские и медийные организации, средства массовой информации и блоггеры выступают против принятия законопроекта №2693 «О медиа» как нарушающего право на свободу слова, гарантированные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.