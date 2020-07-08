Владимир Фроленко и Виктория Москаленко

Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко не подписался за отставку главы облсовета Виктории Москаленко, которая месяц назад вручила ему награду «За заслуги перед Николаевщиной» II степени.

Об этом свидетельствует подписной лист под обращением депутатов Николаевского облсовета о созыве внеочередного заседания сессии, который опубликовал депутат облсовета Максим Невенчанный в своем Facebook.

Вчера, 7 июля, ряд депутатов Николаевского областного совета обратились к главе облсовета Виктории Москаленко с требованием о созыве в течение 10 дней сессии, где будет заслушан ее отчет о работе, после чего депутаты планируют проголосовать за выражение ей недоверия и отправить в отставку.

«Мы крайне обеспокоены тем, что глава Николаевского областного совеат ошибочно воспринимает избираемую должность как возможность внедрения «договорняков» для собственных интересов. Вместо работы на пользу общины и избирателей депутатов областного совета, глава Николаевского областного совета использует свою должность для собственного обогащения и решения личных проблем приближенных к ней депутатов и ведет непонятную политику, прикрывая свою беспринципность так называемой борьбой за патриотические ценности», - говорится в документе.

При этом, указывается, что Виктория Москаленко якобы препятствует волеизъявлению депутатов и оказывает давление на них в своих личных интересах.

Депутаты утверждают, что Виктория Москаленко причастна к «минированию» здания областного совета, когда тот планировал рассмотреть вопрос об ее отставке. Также, по мнению подписавшихся, глава Николаевского областного совета вступила «в сговор» с главой Николаевской ОГА Александром Стадником и представителями правоохранительных органов.

Поэтому депутаты потребовали проведения до 17 июля сессии Николаевского областного совета для заслушивания отчета о работе Виктории Москаленко с дальнейшим выражением ей недоверия.

Под этим письмом поставили свои подписи 23 депутата Николаевского областного совета: Юрий Кормышкин, Максим Невенчанный, Вадим Олаби, Александр Ясинский, Елена Дончнко, Андрей Закусилов, Светлана Гладун, Петр Паламарюк, Илья Резников, Надежда Иванова, Геннадий Рубский, Владислав Басс, Наталья Белоконеко, Илья Настоящий, Евгений Вовненко, Юрий Крет, Владимир Дранов, Оксана Солтыс, Василий Жосан, Татьяна Демченко, Григорий Марин, Николай Скорый, Владимир Поточняк.

Среди тех, кто не поставил свою подпись под письмом, оказался глава группы «Оппозиционная платформа - За життя» Владимир Фроленко. Как известно, 12 июня во время заседания сессии Николаевского областного совета Виктория Москаленко вручила депутату награду «за весомый личный вклад в развитие и укрепление местного самоуправления на Николаевщине, плодотворную депутатскую деятельность, направленную на решение социально-экономических вопросов территориальных громад, защиту интересов избирателей, выполнение их поручений».

Напомним, 9 мая, в День Победы, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В ответ на это народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Олег Волошин пристыдил главу депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимира Фроленко из-за незнания истории подвига отряда Константина Ольшанского и пообещал провести с ним разъяснительную беседу.

Также напомним, что Владимир Фроленко обнаружил стремление его коллеги по депутатскому корпусу Максима Невенчанного примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки».

Он также обвинил Максима Невенчанного в попытках навредить интересам их политической силы, вследствие работы на «непонятных людей».

Отметим, что 30 апреля 2020 года к депутатской группе Владимира Фроленко присоединилась депутат Анна Воронок, которая была избрана в областной совет от партии «Украинское объединение патриотов «УКРОП». Комментируя вступление депутата из противоположной по идеологии фракции в его группу, Владимир Фроленко сказал, что она «хорошая девочка», и ее хвалят жители избирательного округа.