Глава депутатской группы политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко заявил, что взял депутата от «Украинского объединения патриотов «УКРОП» Анну Воронок в группу «ОПЗЖ» потому, что она «хорошая девочка» и ее хвалят жители избирательного округа.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Меня сегодня обвиняют в том, что я пригласил Аню Воронок до нас в группу, которая до этого была в «УКРОПе», извините меня. Я, прежде чем брать ее к нам в группу, я проанализировал. Я позвонил к ней на округ, я пообщался с руководителями различными, они сказали: «Да, это хорошая девочка». Во-первых, ее рейтинг выше рейтинга ее партии на округе. Это говорит об авторитете человека, — заявил Владимир Фроленко.

Напомним, Анна Воронок перешла из партии «Украинское объединение патриотов «Укроп» и вступила в депутатскую группу «Оппозиционная платформа – За жизнь» 30 апреля 2020 года. Однако, за два месяца так и не прокомментировала причины своего перехода.

Как сообщил в своем в своем Telegram-канале главный редактор «НикВести» Олег Деренюга, 28 мая в ходе рабочего визита Юрия Бойко в Николаев, глава депутатской группы «ОПЗЖ» в Николаевком облсовете Владимир Фроленко представил главе партии Анну Воронок. Также он опубликовал соответсвующую фотографию, на которой у здания Николаевской ОГА стоят Владимир Фроленко, Анна Воронок, Артем Ильюк и Юрий Бойко.

Владимир Фроленко представляет Анну Воронок Юрию Бойко

Стоит отметить, что 27 апреля 2017 года депутаты Николаевского областного совета седьмого созыва проголосовали за признание Российской Федерации страной-агрессором. Среди 41 депутата, которые проголосовали «За», была и Анна Воронок.

В то же время руководство партии «Оппозиционная платформа — За Життя» неоднакратно заявляло, что Россия не является агрессором, а на востоке Украины идет гражданский конфликт.

Анна Воронок (вторая справа) вместе с коллегами после возложения цветов в День памяти и примирения 8 мая

Помимо этого, Анна Воронок уже после вступления в депутатскую группу «ОПЗЖ» 8 мая принимала участие в мероприятиях в честь Дня памяти и примирения, вместе с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко и коллегами по депутатскому корпусу.

При этом, в комментарии корреспонденту НикВести Юрий Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа — За Життя» против переписывания истории и никогда не будет праздновать навязанный властью праздник 8 мая.

— Попытки власти, в прошлые пять лет, как и попытки новой власти переписать историю, это тупик и путь в никуда. Мы никогда не пойдем на то, чтоб переписать историю и заменить День Победы 9 мая, на 8 мая, как нас уговаривала власть, — отметил Юрий Бойко.

Также Анна Воронок публикует на своей странице в социальной сети Facebook официальные заявления политической партии «Европейская солидарность» в поддержку главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко. Отметим, что Анна Воронок является помощницей Виктории Москаленко, которая в свою очередь представляет партию «Европейская солидарность».

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя», народный депутат Украины Юрий Бойко комментируя вступление Анны Воронок в депутатскую группу «ОПЗЖ» заявил, что не видит в этом ничего противоречивого, а также отметил, что, скорее всего, Анна Воронок стала разделять идеологию восстановления мира и прекращения войны на Донбассе.

Напомним, Анна Воронок отказалась отвечать на вопрос поддерживает ли она санкции против Российской Федерации и считает ли ее страной агрессором, и заявила, что прокомментирует свой переход только тогда, когда официально получит партийный билет.

Также напомним, Владимир Фроленко обнаружил стремление его коллеги по депутатскому корпусу Максима Невенчанного примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки». Он также обвинил Максима Невенчанного в попытках навредить интересам их политической силы, вследствие работы на «непонятных людей».

В комментарии корреспонденту НикВести Владимир Фроленко заявил, что лидер партии Юрий Бойко не давал ему полномочий заниматься политическими вопросами. А также заявил, что он не принимает участие в подготовке областной конференции партии и подготовке команды на местные выборы, так как у него есть более важные проблемы.