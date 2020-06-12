Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко заявил, что он не принимает участие в подготовке областной конференции партии и подготовке команды на местные выборы, так как у него есть более важные проблемы.

Так, отвечая на вопрос корреспондента НикВести принимает ли он участие в подготовке съезда партии на котором будут назначены лидеры «ОПЗЖ» в области и будет сформированная команда, которая пойдет на выборы в местные советы, Владимир Фроленко заявил, что он не занимается политикой, так как он депутат облсовета и у него есть важные хозяйственные вопросы, которые он должен решать.

— Как идет подготовка к выборам? как идет процесс формирования команды? Принимаете ли в этом процессе участие? Принимаете ли вы участие в подготовке к проведению партийно конференции? — поинтересовался журналист.

— Я не владею такой информацией. Я не уполномочен заниматься этим вопросом, мне никто не давал таких полномочий. Я как депутат сегодня занимаюсь не политическими вопросами, я занимаюсь более рабочими вопросами. Есть сегодня более важные вопросы, которые сегодня нужно подготовить и заниматься ними. А что касается политики, то мы ей будем заниматься во время выборов, — ответил Владимир Фроленко.

Отметим, по информации НикВести, Владимир Фроленко претендовал на пост заместителя главы партийной организации «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевской области, однако юридически это должна утвердить конференция.

Отметим, что сегодня, 3 мая, на заседании бюджетной комиссии Владимир Фроленко высказался в грубой форме по отношению к своей коллеге Татьяне Демченко из-за ее предложения перераспределить бюджет и выплатить долги медикам по зарплате.

— Я просила первым вопросом, но Фроленко говорит, нужно четвёртым вопросом. Может еще в «Разном» рассмотрим? — сказала Татьяна Демченко. — Татьяна Васильевна, молчите, я прошу. Потому что, если я сейчас открою рот, то будете бедные, — пригрозил Владимир Фроленко.

— Нет, не надо ваш рот открывать, — возразила Татьяна Демченко.

— Вот и все, — ответил Владимир Фроленко.

— Не очень приятно пахнет, — сказала Татьяна Демченко.

— Та, а у тебя не пахнет! Конченая сука, — резюмировал Владимир Фроленко.

Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал поведение Владимира Фроленко.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний осудил поведение главы депутатской группы «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете Владимира Фроленко и призвал его извиниться перед коллегой Татьяной Демченко.

Напомним, 9 мая, в День Победы, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В ответ на это народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Олег Волошин пристыдил главу депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимира Фроленко из-за незнания истории подвига отряда Константина Ольшанского и пообещал провести с ним разъяснительную беседу.

Также напомним, что Владимир Фроленко обнаружил стремление его коллеги по депутатскому корпусу Максима Невенчанного примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки».

Он также обвинил Максима Невенчанного в попытках навредить интересам их политической силы, вследствие работы на «непонятных людей».

Отметим, что 30 апреля 2020 года к депутатской группе Владимира Фроленко присоединилась депутат Анна Воронок, которая была избрана в областной совет от партии «Украинское объединение патриотов «УКРОП». Сам Владимир Фроленко до сих пор не прокомментировал мотива вступления депутата из противоположной по идеологии партии в состав его команды.

В свою очередь лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя», народный депутат Украины Юрий Бойко заявил, что к политической силе может примкнуть любой человек, который разделяет идеалы мира в стране.