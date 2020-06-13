Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко заявил, что лидер партии Юрий Бойко не давал ему полномочий заниматься политическими вопросами.

В пятницу, 12 июля корреспондент НикВести после сессии областного совета попытался задать вопрос Владимиру Фроленко, однако депутат отказался на них отвечать. Помимо этого Владимир Фроленко заявил, что не занимается политикой и обвинил журналиста в работе на своего коллегу депутата Максима Невенчанного.

— Мне Юрий Бойко не давал никаких полномочий! Я не хочу разговаривать. Идите задавайте вопросы Невенчанному (депутату областного совета Максиму Невенчанному, – прим.). Я занимаюсь сугубо своей работой. Я не занимаюсь политикой. Вас Невенчанный посл вопросы сегодня задавать. Если бы вы были честными и порядочными журналистами, то я бы с вами общался, — заявил Владимир Фроленко.

Сам Максим Невенчанный комментируя это и предыдущие заявления Владимира Фроленко о его поытках навредить депутатской группе ОПЗЖ в облсовете заявил, что не понимает о чем говорит его коллега.

— Я не понимаю, честно говоря, что такое расколыхать. Хорошо это, или плохо? Как не могу понять и множество других слов, которые произносит Владимир Александрович (Фроленко, - прим.). Я их не в состоянии понять, — заявил Максим Невенчанный.

Отметим, что 29 мая, в ходе своего визита в Николаев лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя» Юрий Бойко призвал николаевских журналистов больше и чаще задавать вопросы представителям партии в области.

— Мне очень нравятся ваши вопросы. Я говорю честно и откровенно. Это значит, что у вас здесь идет живая партийная жизнь. Это лучше, чем кладбищенское спокойствие. Больше задавайте вопросы! Больше терзайте местных коллег! И я убежден, что они будут искренне будут отвечать на все вопросы, — сказал Юрий Бойко.

Напомним, Владимир Фроленко заявил, что он не принимает участие в подготовке областной конференции партии и подготовке команды на местные выборы, так как у него есть более важные проблемы.

Отметим, что сегодня, 3 мая, на заседании бюджетной комиссии Владимир Фроленко высказался в грубой форме по отношению к своей коллеге Татьяне Демченко из-за ее предложения перераспределить бюджет и выплатить долги медикам по зарплате.

— Я просила первым вопросом, но Фроленко говорит, нужно четвёртым вопросом. Может еще в «Разном» рассмотрим? — сказала Татьяна Демченко. — Татьяна Васильевна, молчите, я прошу. Потому что, если я сейчас открою рот, то будете бедные, — пригрозил Владимир Фроленко.

— Нет, не надо ваш рот открывать, — возразила Татьяна Демченко.

— Вот и все, — ответил Владимир Фроленко.

— Не очень приятно пахнет, — сказала Татьяна Демченко.

— Та, а у тебя не пахнет! Конченая сука, — резюмировал Владимир Фроленко.

Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал поведение Владимира Фроленко.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний осудил поведение главы депутатской группы «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете Владимира Фроленко и призвал его извиниться перед коллегой Татьяной Демченко.

Напомним, 9 мая, в День Победы, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В ответ на это народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Олег Волошин пристыдил главу депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимира Фроленко из-за незнания истории подвига отряда Константина Ольшанского и пообещал провести с ним разъяснительную беседу.

Также напомним, что Владимир Фроленко обнаружил стремление его коллеги по депутатскому корпусу Максима Невенчанного примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки».

Он также обвинил Максима Невенчанного в попытках навредить интересам их политической силы, вследствие работы на «непонятных людей».

Отметим, что 30 апреля 2020 года к депутатской группе Владимира Фроленко присоединилась депутат Анна Воронок, которая была избрана в областной совет от партии «Украинское объединение патриотов «УКРОП». Сам Владимир Фроленко до сих пор не прокомментировал мотива вступления депутата из противоположной по идеологии партии в состав его команды.

В свою очередь лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя», народный депутат Украины Юрий Бойко заявил, что к политической силе может примкнуть любой человек, который разделяет идеалы мира в стране.

Напомним, Владимир Фроленко похвастался тем, что его наградили знаком отличия «За заслуги перед Николаевщиной» II степени. Отметим, что экс-депутат Николаевского областного совета и друг Юрия Бойко, Николай Кравченко вернул Виктории Москаленко свой орден «За заслуги перед Николаевщиной», потому что, по его словам, он не может носить его наряду с теми, кто ничего не делает для области.