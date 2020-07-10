В пятницу, 10 июня в рамках проекта «Николаев Туристический» глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская представила новое видео, в котором рассказала об улице Набережной, городище «Дикий Сад» и парке «Победа».

Об этом сообщается на странице ОО «Майбутнє Миколаєва» в социальной сети Facebook.

Восьмое видео в серии туристических видеообзоров Татьяна Домбровская начинает с уникального места в Николаеве — городища «Дикий Сад».

Археологи доказали, что «Дикий Сад» занимал ключевую точку на пересечении торговых путей и его можно расценивать как образец зарождения цивилизации. В нем также зарождались первые проявления государственности, что даёт новое представление о древней истории Николаева, юга Украины и всей Юго-Восточной Европы.

— Этот музей под открытым небом только начал обустраиваться, и многое еще предстоит сделать, но я верю, что эта локация достойна того, чтобы стать настоящим магнитом для туристов», — воодушевленно говорит Татьяна Домбровская.

Затем видео переносит нас в парк «Победа», который был заложен в 1946 году и по праву является самой большой зеленой зоной нашего города, ведь его площадь — около 40 га.

— Здесь каждый может найти для себя что-то свое: есть участки чистого пляжа, без тени, есть тенек под деревьями, где роща подходит почти к самой воде. Можно прийти позагорать, покупаться, поиграть в волейбол и провести время с друзьями», - прокомментировала Татьяна Домбровская.

Одним из излюбленных мест для пеших прогулок в Николаеве является улица Набережная и Флотский бульвар, который был открыт в далеком 1826 году адмиралом Грейгом. Он изначально назывался Морской, также в разное время носил название Ингульский бульвар и бульвар имени адмирала Макарова. Николаевцы зачастую называют его просто БАМ.

— От Набережной постоянно отправляются прогулочные катера. Думаю, для того, чтобы окончательно влюбиться в наш город, вам просто необходимо отправиться на такую водную прогулку», - советует Татьяна Домбровская.

Весь рассказ сопровождается удивительными кадрами с места «встречи» рек Ингул и Южный Буг.

— Николаевцы, гуляйте чаще по нашему прекрасному городу и не забывайте делиться видео со своими друзьями в других частях страны. Давайте вместе нанесем Николаев на туристическую карту Украины!, - добавила Татьяна Домбровская, обратившись к жителям города.

Напомним, что ранее глава общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская выступила с инициативой страхования медицинского персонала, который работает с пациентами, зараженными коронавирусом. Также, во втором видео флешмоба #gotomykolaiv Татьяна Домбровская рассказала о достопримечательности города — Соборной площади.

При этом, она представила новый видеоролик, посвященный главной улице Николаева – Соборной и окружающих её достопримечательностях. Позже, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» опубликовала видео, в котором рассказала о храмах Николаева.

В еще одном своем видеообзоре Татьяна Домбровская рассказала, как можно интересно провести время с детьми в Николаева. Позже, она выпустила еще одно видео, в котором рекомендовала посетить некоторые кафе.