Депутат Николаевского областного совета, глава региональной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа потребовал выделить из областного бюджета деньги н заработные платы сотрудникам областного центра лечения инфекционных болезней.

Об этом шла речь во время заседания бюджетной комиссии Николаевского областного совета, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила о том, что ей нечем платить заработную плату медикам. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила перераспределить деньги управления здравоохранения ОГА, чтобы выделить 5 миллионов гривен на выплату заработных плат сотрудникам «инфекционки».

— Я сейчас вижу двойные стандарты от областной администрации. С одной стороны, когда вы снимаете деньги со «скорых», то говорите, что это нормально для центра реибилитации. С другой стороны, когда нам нужно для инфекционной больницы, с тех же «скорых», вы говорите, что мы не можем, потому что потеряем «скорые». Так это же двойные стандарты! Более того, одни люди сегодня стоят в жару в масках, костюмах, каждый день принимают больных. Вы хотите в области довести ситуацию, чтобы мы опозорились на всю страну? Чтобы здесь стояла инфекционная больница с плакатами? Вы хотите, чтобы потом на всех каналах показывали, что мы довели ситуацию, что врачи, медики вышли в масках и костюмах и стояли здесь? Не позорьте себя сейчас и не позорьте себя в будущем. Если взяли оттуда деньги, берем эти деньги для инфекционной. Ищем дальше деньги. но вернуть потом на «скорые». И тогда мы вернем деньги на «скорые». Потому что если вы еще профукаете деньги на «скорые» - то это будет очередной позор. Поэтому, выделяем на инфекционную больницу с того, что осталось, потом «скорым» вернем. Но не нужно, чтобы здесь были двойные стандарты, что вы разделяете. Потому что это неправильно. И те - наши люди, и другие. Одни ждут, потому что карантин, другие работают. И такие подходы, что тем мы дали, а эти пускай подождут, будем искать - это неправильный подход, - сказал Михаил Талпа.

Отметим, что на этом заседании комиссии по предложению облгосадминистрации был рассмотрен вопрос о перераспределении 5 миллионов гривен облздрава, часть из которых направили на выплату зарплат работникам санаториев, которые остались без финансирования. При этом, в предложении ОГА не была озвучена проблема инфекционной больницы.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что в облздраве не считают нужным выплачивать всем сотрудникам учреждения 300% надбавку к заработной плате.

Напомним, ранее Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.

В свою очередь, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала, чтобы облгосадминистрация пересмотрела финансирование ряда программ и внесла изменения в бюджет, чтобы выделить на содержание инфекционной больницы средства до конца года.