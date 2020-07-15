Подрядная организация отремонтировала основание дома, которое было повреждено в ходе реконструкции перекрестка «Крылова — Карпенко» в Николаеве.

Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Ранее, жильцы дома по адресу Крылова 1 жаловались, что рабочие при укладке плитки повредили им основание здания, а поскольку в доме отсутствует подвал — вода теперь будет попадать прямо в квартиры. В подрядной фирме пообещали в течение недели отремонтировать повреждение.

По словам Сергея Коренева, на сегодняшний день подрядчик устранил все повреждения.

— Подрядная организация отработала этот вопрос. Там не было такого повреждения фундамента, как это озвучила пресса. Фактически, фундамен просто был оголенный, а фундамент таких двухэтажных домов из известняка — они не есть капитальными. Фирма все это дело заизолировала, заштукатурила и вопрос был снят. Также были пожелания жильцов возобновить водосливные трубы с крыши и обустроить плитку с водоотведением — все это будет выполнено за счет восстановления жилого фонда, поскольку эти вопросы не касаются реконструкции перекрестка, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, что жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жалуются, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.

Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанесли новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую заметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.

После этого было принято решение провести реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. При этом, работы по реконструкции данного перекрестка начались мае 2020 года.

Позже стало известно, что при реконструкции перекрестка рабочие подрядной фирмы повредили стволы 19-ти деревьев. Нанесенный ущерб составил 21 тысячу 175 гривен.