Министерство образования и науки передаст дворец спорта «Трудовые резервы» в собственность Николаевской области в обмен на здание бывшей детской инфекционной больницы.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Из коммунальной собственности мы передаем бывшую детскую инфекционную больницу и получаем в коммунальную собственность области дворец спорта «Трудовые резервы» и бассейн, — сказала она.

Виктория Москаленко подчеркнула, что сегодня проблемным вопросом остается ремонт крыши дворца спорта. Однако, по ее словам, его можно будет вскоре решить.

— Я уже направила письмо на областную государственную администрацию, что если мы не затянем с документами (а в моих интересах и интересах громады быстро провести обмен), то тогда мы можем срочно выделять деньги из резервного фонда и делать ремонт. Нужно срочно готовить документы. Вариант, как отремонтировать крышу, есть. Здесь нужна неделя-две, чтобы не было затягиваний в процессе передачи, — добавила она.

Ранее в Министерстве образования и науки согласовали передачу дворца спорта «Трудовые резервы», расположенного в микрорайоне Соляные, на баланс Николаевского облсовета.

Стоит отметить, что на сегодняшний день спорткомплекс «Трудовые резервы» находится в собственности Министерства образования Украины, находясь в оперативном управлении Черноморского национального университета имени Петра Могилы. При этом, в связи с тем, что на базе «Трудовых резервов» расположена Николаевская областная коммунальная комплексная детско-юношеская спортивная школа №1, областной совет может за бюджетные средства сделать ремонт крыши здания спорткомплекса.

Напомним, спорткомплекс «Трудовые резервы» в оперативное управление Черноморского национального университета имени Петра Могилы Министерство образования Украины передало в мае 2019 года. Тогда Леонид Клименко заявил, что не собирается выселять из спорткомплекса спортсменов, которые просили Президента Украины Владимира Зеленского не передавать школу в управление университета.

Спустя неделю глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила против передачи дворца спорта «Трудовые резервы» в оперативное управление ЧНУ. 6 июня депутаты Николаевского городского совета приняли решение принять в коммунальную собственность города «Трудовые резервы», а через две недели депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный предложил принять целостный имущественный комплекс «Трудовые резервы» на баланс облсовета.

При этом, 10 сентября 2019 года депутаты Николаевского горсовета поддержали решение об обращении к Кабинету Министров Украины с просьбой передать в коммунальную собственность целостный имущественный комплекс спорткомплекса «Трудовые резервы». Спустя неделю мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не против, если облсовет примет «Трудовые резервы» в коммунальную собственность области.

Народный депутат Украины, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что его беспокоит состояние спорткомплекса «Трудовые резервы», где не работает бассейн.

Стоит отметить, что за март-май 2020 года «Трудовые резервы» трижды затапливало дождем. В частности, 3 марта, 26 мая и 28 мая. При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что намерен обратиться к депутатскому корпусу с предложением выделить из бюджета города деньги и на основе софинансирования с облсоветом отремонтировать крышу спорткомплекса «Трудовые резервы».

По словам мэра, на ремонт крыши спорткомплекса «Трудовые резервы» необходима сумма в 2 миллиона гривен.

Что касается детской инфекционной больницы, решение о закрытии учреждения было принято в апреле прошлого года в связи с тем, что здание больницы находится в аварийном состоянии.

После чего в управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации создали на базе Николаевской областной инфекционной больницы центр лечения инфекционных заболеваний.