В Одессе, 16 июля, матросы-спасатели спасательно-водолазной службы обнаружили вытечку нафтопродуктов с танкера «Delfi».

Об этом сообщается на странице спасательно-водолазной службы Одесского городского совета в Facebook.

Для фиксации факта загрязнения морской воды на данной территории было сообщено Государственную экологическую инспекцию в Одесской области и правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

Как известно, в ноябре прошлого года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Delfi» под флагом Молдовы. Экипаж окрабля сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Ранее, мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о решении осуществлять ежедневный мониторинг воды в районе затонувшего танкера, а также установить боновые заграждения повышенной плавучести вокруг корабля, так как на месте аварии по-прежнему фиксируется превышение нормы нефтепродуктов в воде.

Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.

Отметим, что настоящим собственником танкера является бывший депутат Николаевского областного совета от «Партии регионов» Олег Ковтунов.

В июле текущего года, Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что затонувший на танкер «Delfi» планируют убрать до 20 июля.