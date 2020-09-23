Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом журналисту «Слово и дело» сообщили источники в антикоррупционных органах правопорядка.

По словам собеседников, арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества.

Согласно электронной декларации нардепа за 2019 год, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв. м и имеет 50 тысяч долларов наличными. Его жена хранит 400 тысяч гривен наличными.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко. Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.

Позже НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.

Офис президента заявил о вызывающем поведении народного депутата Александра Юрченко, которому генпрокурор подписала подозрение. В ОП ожидают, что он будет сотрудничать с правоохранителями.

17 сентября Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции «Слуга Народа».

Тогда же, 17 сентября Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки в крупном размере. Президент Владимир Зеленский убежден, что тот «обязательно сядет в тюрьму».

21 сентября ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста с возможностью освобождения под залог в размере 3,1 миллиона гривен.