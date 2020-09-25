Кандидат в мэры Николаева от «Нашего края», глава облгосадминистрации 2010-2014 годов Николай Круглов рассказал, каким видит решение проблемы большегрузного транспорта в городе.

Об этом он сообщил 21 сентября в эфире ток-шоу «Битва за город».

Николай Круглов рассказал, что еще в 2011 году, когда был главой ОГА, вместе с представителями «МПС Ника-Тера», профильных министерств и предприятий, договорился о строительстве объедной дороги и двух железнодорожных линий.

— В 2011 году вместе с Гайду, который был руководителем «Ника-Теры», министром транспорта, руководителем «Укразлізниці» было завизировано и согласовано непосредственно с на то время действующим премьер-министром, с указанием источника финансирования, решение «зайти» в Корабельный район со стороны «херсонской» дороги. В районе станции Шевченково мы берем железнодорожный путь, автомобильную дорогу и «заводим» ее в Корабельный район только не через район, а проходя по его границам. Мы «заходим» в районе бывшего порта «Октябрьский», нынче «Ольвия», двумя железнодорожными ветками и автомобильной дорогой, это расстояние 18 километров. Финансирует это «Ника-Тера», рассчитывается сборами через подходной канал. Это решение было принято 7 лет назад, правопреемственности никакой не было, на этом все перечеркнули, — сказал он.

Николай Круглов

По его мнению, вариант строительства подземного тоннеля под ж/д-переездом, предложенный мэром Александром Сенкевичем, не решит проблемы.

— И всякого рода рассказы, что мы можем зайти в Корабельный район через подземные тоннели, еще каким-то образом... Вы должны четко понимать — весь грузовой транспорт, попадая в Корабельный район, проходит через Николаев. Если «Ника-Тера» сегодня увеличила практически в два раза пропускную способность по перегрузке, в основном зерновыми, не железнодорожным транспортом, а автомобильным. Возьмем порт «Ольвия», который взяли сегодня катарцы. Катарские собственники даже палец о палец не пошевелили, они сказали, что только 5 миллионов тонн зерна будут пускать через себя. А это уже 10 миллионов, которые хотят пропустить через Николаев, — добавил Николай Круглов.

Также он сообщил, что встречался с главой компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским. Они обговорили вариант, который позволит весь транспорт, идущий в «Нибулон», пропускать не через Николаев. Также, по его словам, он знает решение проблемы с грузовиками, идущими в морской порт.

Ранее мэр Александр Сенкевич представил Дорожную стратегию Николаева, которая включает в себя строительство объездных дорог и ремонт существующих путей для того, чтобы свести к минимуму проезд фур по городу.

Также сообщалось, что бюджет Николаева от деятельности портов получает всего ₴200 млн в год — столько же платят супермаркеты.

Напомним, вечером 5 июля, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка в 5 километров.

Также напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.